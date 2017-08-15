Команда молодости нашей - будущее страны

15 августа 2017, 19:39 Комментарии

Премьер утвердил программу поддержки молодежных инициатив

Накануне премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков обсудил ее с новым поколением кыргызстанской политической элиты. Встреча прошла в неформальной обстановке в Правительственной резиденции.

Для обсуждения этого и других вопросов Жээнбеков побеседовал вечером 10 августа с представителями молодой части команды Алмазбека Атамбаева. Приглашали их не по ведомственному принципу, а именно по возрасту и по профессионализму.

Конечно, для политиков молодость понимается с определенной скидкой. Не как для спортсменов, которые стартуют с совсем юных лет. Во всем мире это именно так. В конце концов, Дональд Трамп, американский президент, в США отнюдь не считается старым – в свои семьдесят. Самым младшим по возрасту на встрече, по всей видимости, был Дастан Догоев (31 год), который недавно стал главой ведомства – Государственной регистрационной службы. До этого он работал в ГРС заместителем директора и отвечал, в частности, за внедрение в ведомстве новых цифровых технологий. Были представлены руководитель Аппарата президента Сапар Исаков, депутаты Жогорку Кенеша – Аида Касымалиева, Эльвира Сурабалдиева, Дастан Бекешев и другие.

Разговор был неформальным, как говорится, без галстуков. Начался он с того, что премьер-министр рассказал собравшимся о своем участии в форуме стартаперов, начинающих молодых предпринимателей. "Они не ждут, что кто-то решит их проблемы, они самостоятельно ищут инвесторов, думают, предлагают! - сказал Сооронбай Шарипович. – Очень хорошая у нас молодежь растет, надежда страны".

Не удивительно, что одной из важных тем вечера стал вопрос государственной поддержки молодых предпринимателей и других молодежных инициатив. Тем более, что среди приглашенных был Чингиз Макешев, автор проекта "Я инвестирую в Кыргызстан!". Макешев сам является бизнесменом, его ювелирный бренд "Кельдике" хорошо известен в стране. Но этим круг тем не ограничился.

- Мне очень приятно, что мы сегодня собрались в неформальной обстановке поговорить о том, что нас всех волнует. Одна из таких тем - смена поколений в аппарате управления: на пенсию уходят многие из тех, кто учился, работал, сформировался как личность в период Советского Союза. Конечно, еще лет на десять возможностей этого поколения хватит, но нам нужно смотреть вперед, надолго планировать нашу работу.

На смену придет то поколение, которое выросло в годы независимости, и Советского Союза не помнит вообще. Это поколение новое по менталитету, по кругозору, по уровню образования. Как помочь ему найти свое место в современном Кыргызстане? На этот вопрос следует искать ответ заранее.

Сейчас завершается работа над долгосрочной Стратегией развития Кыргызстана. Здесь присутствует, в частности, Сапар Исаков, который курирует работу над Стратегией-2040. Я думаю, он нам сегодня вкратце об этом расскажет, и в том числе расскажет о том, как в новом документе решаются вопросы кадровой политики, вопросы решения проблем молодежи, а также образования.

Я по собственному опыту могу сказать, что эффективно работает только то предприятие или учреждение, в котором представлены все поколения сотрудников. Более старшее, чтобы передавать собственный опыт, и молодое, чтобы предлагать свежие современные идеи. Сочетание опыта и молодой энергии – ключ к эффективной работе".

С.Жээнбеков напомнил, что в скором времени начнется создание Национального кадрового резерва. В его состав будут включены наиболее перспективные молодые кадры.

- Вы все свидетели того факта, что сегодня, во многом благодаря усилиям президента Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, в высших эшелонах власти появилось много молодых профессионалов. Можно говорить о целом созвездии таких профессионалов на вершине государственной власти. Я вас всех очень ценю, и я уверен, что в будущем мы также поработаем, как единая команда. Я на это, говоря откровенно, очень рассчитываю, - продолжил премьер-министр. – В последние годы немало молодых управленцев появилось и на нижнем уровне государственного аппарата. Они учатся, набирают стаж работы и опыт, чтобы потом претендовать на более высокие должности. А вот с молодыми кадрами в среднем звене пока есть проблема. Знаете, сколько сейчас в Кыргызстане молодых заведующих районными отделами народного образования? При том, что в стране сегодня 50 РОНО? Только один! Нам очень нужны молодые кадры на уровне заведующих Департаментами министерств, акимов городов и айыльных аймаков. Существующую ситуацию дефицита молодых кадров на среднем уровне я намерен поменять.

Конечно, возрастную квоту мы вводить не имеем права по закону. Но помочь перспективным кадрам подготовиться к тестированию – почему бы нет? Вы все здесь обладаете собственным видением ситуации в стране, и наверняка подскажете еще дополнительные возможности. Ваше мнение очень ценно".

Эльвира Сурабалдиева по окончании встречи рассказала нам: "Это именно то, чего нам не хватало в Жогорку Кенеше – собрать всю молодежь, определить общие задачи. Мы все познакомились на этой встрече и действительно поняли, что составляем единую команду".

Закрыл встречу Сапар Исаков, руководитель Аппарата президента. Он отметил, что без грамотной молодежной политики страна не сможет нормально развиваться – ведь большую часть населения Кыргызстана составляет молодежь. Также он выразил надежду на то, что с Сооронбаем Жээнбековым им всем удастся сотрудничать и дальше – время покажет, в каком качестве.

ИАЦ "Кабар"