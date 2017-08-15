В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 16 августа возможны перерывы в электроснабжении

15 августа 2017, 19:40 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 16 августа в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ж/м Алтын-Ордо;
ул.Кольбаева, Луганская, Ибраева (дома №№ 69-71);
</td> <td> 09:00
</td> <td> 19:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП №№2939, 639
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> ул.Белгородская №63
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик
</td> <td> установка опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Айни";
ремонт оборудования ТП № 2395
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Касым, мкр.Достук
</td> <td> 05:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы ОАО "НЭСК" на подстанции "Костромская"
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Октябрьское (ул.Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Карла Маркса"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Сокулук (ул.Восточная, Первомайская, Фрунзе, Свободы), Романовка (ул.Восточная)
</td> <td> 10:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы ОсОО "Электросила" на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ботбаева"
</td> </tr> <tr> <td> с. Тёрт-Кёль (ул.Западная, Новая), Северное (ул.Панфилова, Советская)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> перенос проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№355, 18; установка опор ЛЭП 10 кВ и капитальный ремонт ТП №370
</td> </tr> <tr> <td> с. Саз (ул.Ынтымак)
</td> <td> замена опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1290
</td> </tr> <tr> <td> г.Шопоков (ул.Токтогула, Фрунзе)
</td> <td> перенос опоры ЛЭП 0,4 кВ от ТП №492
</td> </tr> <tr> <td> с. Тош-Булак (кошары)
</td> <td> капитальный ремонт ТП № 740
</td> </tr> <tr> <td> Московский
</td> <td> с. Беловодское (квадрат,ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50-лет Киргизии, Крупской)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> установка опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Беловодское-1"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№3-7)
</td> <td> 08:00
</td> <td> 12:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№8,9)
</td> <td> 13:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Шопокова, Горная, Кожомбердиева, Федорова, Свердлова, Целинная, Рабочая, Кирова, Молодежная, Панфилова, Пограничная, Фрунзенская,Первомайская, Агрономическая)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Алексеевка"
</td> </tr> </table>