В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 16 августа возможны перерывы в электроснабжении

15 августа 2017, 19:40 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 16 августа в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ж/м Алтын-Ордо;

ул.Кольбаева, Луганская, Ибраева (дома №№ 69-71);

</td> <td> 09:00

</td> <td> 19:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП №№2939, 639

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> ул.Белгородская №63

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик

</td> <td> установка опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Айни";

ремонт оборудования ТП № 2395

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Касым, мкр.Достук

</td> <td> 05:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы ОАО "НЭСК" на подстанции "Костромская"

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Октябрьское (ул.Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Карла Маркса"

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Сокулук (ул.Восточная, Первомайская, Фрунзе, Свободы), Романовка (ул.Восточная)

</td> <td> 10:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы ОсОО "Электросила" на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ботбаева"

</td> </tr> <tr> <td> с. Тёрт-Кёль (ул.Западная, Новая), Северное (ул.Панфилова, Советская)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> перенос проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№355, 18; установка опор ЛЭП 10 кВ и капитальный ремонт ТП №370

</td> </tr> <tr> <td> с. Саз (ул.Ынтымак)

</td> <td> замена опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1290

</td> </tr> <tr> <td> г.Шопоков (ул.Токтогула, Фрунзе)

</td> <td> перенос опоры ЛЭП 0,4 кВ от ТП №492

</td> </tr> <tr> <td> с. Тош-Булак (кошары)

</td> <td> капитальный ремонт ТП № 740

</td> </tr> <tr> <td> Московский

</td> <td> с. Беловодское (квадрат,ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50-лет Киргизии, Крупской)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> установка опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Беловодское-1"

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№3-7)

</td> <td> 08:00

</td> <td> 12:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№8,9)

</td> <td> 13:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Шопокова, Горная, Кожомбердиева, Федорова, Свердлова, Целинная, Рабочая, Кирова, Молодежная, Панфилова, Пограничная, Фрунзенская,Первомайская, Агрономическая)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Алексеевка"

</td> </tr> </table>