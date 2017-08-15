"Группы смерти" в интернете ничем не отличаются от убийц, - В.Путин

15 августа 2017, 19:44 Комментарии

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путиназа поддержку в вопросе уделения внимания на группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Кремля. "У нас была непростая ситуация, к сожалению, проблема, и хорошо, что мы на нее обратили внимание. Это группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Неокрепшая психика, серьезная тема. Еще раз хочу сказать спасибо, что Вы на нее обратили внимание и держите под контролем. Нам помогает Ваша поддержка, и мы намерены в этом плане, естественно, работать и включаться в процесс контроля, с тем чтобы этому злу противопоставить правовое препятствие", - обратился В.Васильев.

В свою очередь В.Путин отметил: "Послушайте, доводят до самоубийства - это что? Это покушение на жизнь человека. Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются".

В конце июля В.Путин подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству. За побуждение к суициду граждан будут отправлять в тюрьму на 5-10 лет (до этого - максимум 5 лет). Если при этом погиб несовершеннолетний, беременная женщина или человек, "находящийся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного", то срок увеличивается до 12 лет (ранее - до 6 лет), а если два человека и более - до 15 лет.

18 июля суд в Тобольске приговорил администратора одной из "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства. По данным следствия, Будейкин склонял к суициду 16-летнюю жительницу Астрахани, а также 17-летнюю девушку из поселка Прииртышский в Тобольском районе Тюменской области. Обеих девушек удалось спасти. Поводом для расследования стали публикации "Ленты.ру", посвященные "группам смерти" и, в частности, деятельности Филиппа Лиса.