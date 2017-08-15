Дожди и грозы — прогноз погоды по Кыргызстану на 16 августа

15 августа 2017, 19:14 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В среду, 16 августа, в каждой из семи областей республики возможны дожди с грозами, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В горных районах выпадет снег.

В Чуйской и Таласской областях ночью 17 тепла, днем до 30 со знаком "плюс".

В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях в ночное время до +18, днем до +30.

В Нарынской области ночью до +14, днем термометры покажут около 25 тепла.

В Иссык-Кульской области ночью +15, днем +25.

В Бишкеке тоже дожди. Ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью в столице +16, днем до +28.

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