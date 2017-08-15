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Новости Кыргызстана

Видео новости за 15 августа 2017 годаВидео новости за 15 августа 2017 годаСборную Кыргызстана по кок бору проводили на чемпионат мираСборную Кыргызстана по кок бору проводили на чемпионат мира

Дожди и грозы — прогноз погоды по Кыргызстану на 16 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442945-ru.html

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15 августа 2017, 19:14       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В среду, 16 августа, в каждой из семи областей республики возможны дожди с грозами, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В горных районах выпадет снег.
В Чуйской и Таласской областях ночью 17 тепла, днем до 30 со знаком "плюс".
В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях в ночное время до +18, днем до +30.
В Нарынской области ночью до +14, днем термометры покажут около 25 тепла.
В Иссык-Кульской области ночью +15, днем +25.
В Бишкеке тоже дожди. Ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью в столице +16, днем до +28.
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