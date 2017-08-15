Медики ГСИН изучают новые методы лечения туберкулеза

15 августа 2017, 18:58 Комментарии

12 врачей Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) изучают новые методы лечения туберкулеза включая его лекарственно-устойчивые формы, во время тренинга, который проходит с 14 по 18 августа в Бишкеке. Тренинг организован Международный Комитетом Красного Креста (МККК), совместно с Фондом борьбы с туберкулезом Латвии и ГСИН КР. Тренерами являются эксперты из Риги и Баку.

"Участники будут изучать современные методы диагностики различных форм туберкулеза и их лечение с помощью новых лекарств и лекарств с новым назначением. Основываясь на медицинских примерах, участники узнают современные методы лечения пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулёзом. Также, они научаться эффективным способам мониторинга правильности лечения и определения побочных эффектов, согласно национальным стандартам", – говорит доктор Гирмай Егдего, руководитель туберкулезного проекта МККК в КР.

Кыргызстан уже применяет новые лекарства для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в гражданском секторе с начала 2017 года и старается внедрить такой же способ лечения в пенитенциарном секторе к концу 2017 года.

С 2004 года МККК поддерживает ГСИН КР в установлении всеобъемлющей и устойчивой программы по лечению туберкулеза в пенитенциарном секторе. Тренинги для сотрудников ГСИН всегда были неотъемлемой частью поддержки МККК по улучшению здравоохранения в местах заключения Кыргызстана.