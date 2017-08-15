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Имамов Кара-Сууйского района обучили новым методам составления отчета

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/imamov-ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442943-ru.html

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15 августа 2017, 19:04       Комментарии

ОШ, 15.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Имамов Кара-Суйского райна Ошской области обучили новым методам заполнения и составления отчёта. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.
По данным пресс-службы, всех имамов Кара-Суйского района обучили новым методам составления отчёта по зарплате. Для обучения имамов в Кара-Сууйский район отправился сотрудник казыята Ошской области Абдыжапар ажы Жакыпов, где он рассказал имамам о новых требованиях и формах составления отчёта по зарплате.
"Сотрудник казыята Ошской области для имамов Кара-Суйского района провёл мастер-класс для повышения их квалификации по составлению отчётов по зарплате. Во время мастер-класса сотрудник ответил на все интересующиеся вопросы со стороны имамов" - говорится в сообщении.

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