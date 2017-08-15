Имамов Кара-Сууйского района обучили новым методам составления отчета

15 августа 2017, 19:04 Комментарии

ОШ, 15.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Имамов Кара-Суйского райна Ошской области обучили новым методам заполнения и составления отчёта. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.

По данным пресс-службы, всех имамов Кара-Суйского района обучили новым методам составления отчёта по зарплате. Для обучения имамов в Кара-Сууйский район отправился сотрудник казыята Ошской области Абдыжапар ажы Жакыпов, где он рассказал имамам о новых требованиях и формах составления отчёта по зарплате.

"Сотрудник казыята Ошской области для имамов Кара-Суйского района провёл мастер-класс для повышения их квалификации по составлению отчётов по зарплате. Во время мастер-класса сотрудник ответил на все интересующиеся вопросы со стороны имамов" - говорится в сообщении.