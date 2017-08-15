Сборную Кыргызстана по кок бору проводили на чемпионат мира

15 августа 2017, 19:08 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. В Бишкеке в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Күлүк" накануне состоялись проводы национальной сборной команды по кок бору на чемпионат Мира по кокпару. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

На мероприятии приняли участие президент Федерации кок бору КР Икрамжан Илмиянов, директор Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов. Они пожелали сборной команде удачи, победы и объективного судейства.

Команда выехала на автобусе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР в составе колонны из сопровождающих машин и коневозки с лошадьми сборной.

По предварительным данным колонна национальной сборной Кыргызстана доедет до места проведения за двое суток.

Состав сборной команды:

Жолдошбек Орозбаев (капитан команды) – на лошади по кличке "Арбат";

Тынчтык Кабылбеков – "Торпедо";

Карыпбек Эшиев – "Эрке-тору";

Бактияр Жабагиев – "Шумкар";

Урмат Раушан уулу – "Ахилес";

Сейтбек Анарбек уулу – "Алтын-Каз";

Кубаныч Султан уулу – "Атаман";

Рустам Тыналиев – "Комбат";

Нуржан Мелисбек уулу ("Ынтымак") – "Бойка";

Таштемир Замирбек уулу – "Алай";

Нурманбет Койчукеев – "Туман";

Аскат Батырбек уулу – "Токмок".

Напомним, что чемпионат Мира по кокпару пройдет с 20 по 28 августа 2017 года на ипподроме "Казанат" города Астана (Казахстан).