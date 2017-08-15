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Сборную Кыргызстана по кок бору проводили на чемпионат мира

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornuiu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442942-ru.html

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Икрамжан Илмиянов напутствовал сборную КР по кок-бору на чемпионат мира

15 августа 2017, 19:08       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. В Бишкеке в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Күлүк" накануне состоялись проводы национальной сборной команды по кок бору на чемпионат Мира по кокпару. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.
На мероприятии приняли участие президент Федерации кок бору КР Икрамжан Илмиянов, директор Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов. Они пожелали сборной команде удачи, победы и объективного судейства.
Команда выехала на автобусе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР в составе колонны из сопровождающих машин и коневозки с лошадьми сборной.
По предварительным данным колонна национальной сборной Кыргызстана доедет до места проведения за двое суток.
Состав сборной команды:
Жолдошбек Орозбаев (капитан команды) – на лошади по кличке "Арбат";
Тынчтык Кабылбеков – "Торпедо";
Карыпбек Эшиев – "Эрке-тору";
Бактияр Жабагиев – "Шумкар";
Урмат Раушан уулу – "Ахилес";
Сейтбек Анарбек уулу – "Алтын-Каз";
Кубаныч Султан уулу – "Атаман";
Рустам Тыналиев – "Комбат";
Нуржан Мелисбек уулу ("Ынтымак") – "Бойка";
Таштемир Замирбек уулу – "Алай";
Нурманбет Койчукеев – "Туман";
Аскат Батырбек уулу – "Токмок".
Напомним, что чемпионат Мира по кокпару пройдет с 20 по 28 августа 2017 года на ипподроме "Казанат" города Астана (Казахстан).

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