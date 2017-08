Как будут изымать авто у кыргызстанцев — ответ оборонного ведомства

15 августа 2017, 18:40 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В Госкомитете по делам обороны корреспонденту Sputnik Кыргызстан рассказали, как будет осуществляться передача автомобилей граждан в военное время.

Ранее оборонное ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства об изъятии автомобилей кыргызстанцев при мобилизационной потребности. Был составлен список типов автомобилей, которые могут пригодиться при возможном военном положении в стране.

Заместитель начальника мобилизационного управления оборонного ведомства Нурлан Мамбетсеитов пояснил, что в мирное время ведется учет автомобилей, находящихся на балансе государственных органов и юридических организаций. При этом будет вестись учет автомобилей, находящихся у граждан, если они будут нужны в военное время.

"У нас есть список марок автомобилей, которые могут пригодиться войсковым частям в военное время. Огласить не можем - информация секретного характера. С гражданами в мирное время будет составляться договор о передаче автомобиля в военное время. Конечно, с учетом возмещения ущерба", - рассказал он.

Это не означает, что граждане должны будут приходить в военкоматы, вставать на учет и показывать свое движимое имущество. Вся работа будет проделана комиссариатом совместно с органами местного самоуправления. Речь идет о гражданах, которые находятся на учете в военкомате.

<ul><li>Да, если это поможет моей Родине</li><li>Да, мне же потом все возместят, я ничего не теряю</li><li>Нет, я свой автомобиль даже жене (мужу) не даю</li><li>Нет, государство не помогало мне копить на машину</li><li>Мне все равно, я не владею машиной</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1034732350; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } "Всех граждан мы дергать не будем. Мы обновляем список. В Конституции страны есть 20 статья, согласно которой права граждан могут ограничиваться в целях государственной безопасности, но мы учитываем демократические ценности в стране и решили составлять договор с гражданами, чьи машины понадобятся в военное время. Конечно, не дай Бог нам войны", - отметил он.

В военное время, гражданин, с которым заключен договор, обязан передать автомобиль в пункты мобилизационного сбора, где оценят ее стоимость и обсудят порядок возмещения ущерба.

Журналист Sputnik обратился в Государственную регистрационную службу, чтобы узнать, сколько типов (какие виды) транспорта зарегистрированы в Кыргызстане. Однако, эта информация оказалась засекреченной.

В ведомстве сослались на постановление "Об утверждении Перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, и Положения о порядке установления степени секретности категорий сведений и определения степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях" от 7 июля 1995 года за номером 267/9.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });