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На Иссык-Куле пройдет турнир по смешанным единоборствам "Бои кочевников"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-iss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442940-ru.html

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15 августа 2017, 18:36       Комментарии

Международный турнир по боям без правил "Бои кочевников" состоится 19 августа в ипподроме Чолпон-Аты, сообщают организаторы.
По их данным, на турнире соберутся участники из стран СНГ.
"В главном бою выступит Канат Келдибеков. Основная миссия турнира – популяризация здорового образа жизни и привлечения молодежи к миру бокса и ММА. Цель компании на примере участников турниров, донести до подрастающего поколения, что благодаря спорту и ведению здорового образа жизни каждый может получить шанс на успех, закалить характер, научиться работать на результат и найти свой благополучный путь в будущее, достичь своих целей", – говорится в сообщении.

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