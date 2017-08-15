На Иссык-Куле пройдет турнир по смешанным единоборствам "Бои кочевников"

15 августа 2017, 18:36 Комментарии

Международный турнир по боям без правил "Бои кочевников" состоится 19 августа в ипподроме Чолпон-Аты, сообщают организаторы.

По их данным, на турнире соберутся участники из стран СНГ.

"В главном бою выступит Канат Келдибеков. Основная миссия турнира – популяризация здорового образа жизни и привлечения молодежи к миру бокса и ММА. Цель компании на примере участников турниров, донести до подрастающего поколения, что благодаря спорту и ведению здорового образа жизни каждый может получить шанс на успех, закалить характер, научиться работать на результат и найти свой благополучный путь в будущее, достичь своих целей", – говорится в сообщении.