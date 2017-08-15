"Команда молодости нашей": Премьер утвердил программу поддержки молодежных инициатив

15 августа 2017, 18:47 Комментарии

Накануне премьер министр КР Сооронбай Жээнбеков обсудил ее с новым поколением кыргызской политической элиты. Встреча прошла в неформальной обстановке в правительственной резиденции.

Для обсуждения этого и других вопросов Жээнбеков побеседовал вечером 10 августа с представителями молодой части команды Алмазбек Атамбаева. Приглашали их не по ведомственному принципу, а именно по возрасту и по профессионализму.

Конечно, для политиков молодость понимается с определенной скидкой. Не как для спортсменов, которые стартуют с совсем юных лет. Во всем мире это именно так.В конце концов, Дональд Трамп, американский президент, в США отнюдь не считается старым – в свои семьдесят. Самым младшим по возрасту на встрече, по всей видимости, был Дастан Догоев (31 год), который недавно стал главой ведомства – Государственной регистрационной службы. До этого он работал в ГРС заместителем директора и отвечал, в частности, за внедрение в ведомстве новых цифровых технологий. Были представлены руководитель Аппарата президента Сапар Исаков, депутаты Жогорку Кенеша – Аида Касымалиева, Эльвира Сурабалдиева, Дастан Бекешев и другие.

Разговор был неформальным, как говорится, без галстуков. Начался он с того, что премьер-министр рассказал собравшимся о своем участии в форуме стратаперов, начинающих молодых предпринимателей.

"Они не ждут, что кто-то решит их проблемы, они самостоятельно ищут инвесторов, думают, предлагают! Очень хорошая у нас молодежь растет, надежда страны", – рассказал Сооронбай Жээнбеков.

Не удивительно, что одной из важных тем вечера стал вопрос государственной поддержки молодых предпринимателей и других молодежных инициатив. Тем более, что среди приглашенных был Чингиз Макешев, автор проекта "Я инвестирую в Кыргызстан!" Макешев сам является бизнесменом, его ювелирный бренд "Кельдике" хорошо известен в стране. Но этим круг тем не ограничился.

"Мне очень приятно, что мы сегодня собрались в неформальной обстановке поговорить о том, что нас всех волнует. Одна из таких тем — смена поколений в аппарате управления: на пенсию уходят многие из тех, кто учился, работал, сформировался как личность в период Советского Союза. Конечно, еще лет на десять возможностей этого поколения хватит, но нам нужно смотреть вперед, надолго планировать нашу работу. На смену придет то поколение, которое выросло в годы независимости, и Советского Союза не помнит вообще. Это поколение новое по менталитету, по кругозору, по уровню образования. Как помочь ему найти свое место в современном Кыргызстане? Нам этот вопрос следует искать ответ заранее", – сказал премьер-министр.

Он отметил, что сейчас завершается работа над долгосрочной Стратегией развития Кыргызстана.

"Здесь присутствует, в частности, Сапар Исаков, который курирует работу над стратегией-2040. Я думаю, он нам сегодня вкратце об этом расскажет, и в том числе расскажет о том, как в новом документе решаются вопросы кадровой политики, вопросы решения проблем молодежи, а также образования. Я по собственному опыту могу сказать, что эффективно работает только то предприятие или учреждение, в котором представлены все поколения сотрудников. Более старшее, чтобы передавать собственный опыт, и молодое, чтобы предлагать свежие современные идеи. Сочетание опыта и молодой энергии – ключ к эффективной работе", – заметил глава правительства.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в скором времени начнется создание Национального кадрового резерва. В его состав будут включены наиболее перспективные молодые кадры.

"Вы все свидетели того факта, что сегодня, во многом благодаря усилиям президента Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, в высших эшелонах власти появилось много молодых профессионалов. Можно говорить о целом созвездии таких профессионалов на вершине государственной власти. Я вас всех очень ценю, и я уверен, что в будущем мы также поработаем, как единая команда. Я на это, говоря откровенно, очень рассчитываю. В последние годы немало молодых управленцев появилось и на нижнем этаже государственного аппарата. Они учатся, набирают стаж работы и опыт, чтобы потом претендовать на более высокие должности. А вот с молодыми кадрами в среднем звене пока есть проблема. Знаете, сколько сейчас в Кыргызстане молодых заведующих районными отделами народного образования? При том, что в стране сегодня 50 РОНО? Только один! Нам очень нужны молодые кадры на уровне заведующих Департаментами министерств, акимов городов и айыльных аймаков. Существующую ситуацию дефицита молодых кадров на среднем уровне я намерен поменять", – продолжил Жээнбеков.

Премьер добавил, что возрастную квоту вводить не имеем права по закону.

"Но помочь перспективным кадрам подготовиться к тестированию – почему бы нет? Вы все здесь обладаете собственным видением ситуации в стране, и наверняка подскажете еще дополнительные возможности. Ваше мнение очень ценно", – подытожил он.

Эльвира Сурабалдиева рассказала, что это именно то, чего нам не хватало в Жогорку Кенеше – собрать всю молодежь, определить общие задачи.

"Мы все познакомились на этой встрече и действительно поняли, что составляем единую команду", – заявила она.

Закрыл встречу Сапар Исаков, руководитель аппарата президента. Он отметил, что без грамотной молодежной политики страна не сможет нормально развиваться – ведь большую часть населения Кыргызстана составляет молодежь. Также он выразил надежду на то, что с Сооронбаем Жээнбековым им всем удастся сотрудничать и дальше – время покажет, в каком качестве.