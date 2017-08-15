Владелец сауны самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт в Бишкеке

15 августа 2017, 18:23 Комментарии

Бишкек, 15,08,17 /Кабар/. В Бишкеке владелец сауны самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт для того, чтобы заменить водопроводную трубу, сообщили в мэрии столицы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на улице Куренкеева неизвестные вскрыли асфальтовое покрытие. На место выехала представители "Бишкекасфальтсервиса" и милиции.

На месте выяснилось, что 14 августа по улице Куренкеева на пересечении с улицей Фирсова владельц сауны Мамышев вскрыл асфальт для замены водопроводной трубы. Работы произведены без разрешительных документов.

Составлен административный протокол. Владелец сауны обещал восстановить асфальтовое покрытие.