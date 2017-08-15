Фотовыставка на площади в Бишкеке демонстрирует усилия КР по сохранению снежного барса

15 августа 2017, 18:29 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. С сегодняшнего дня на центральной площади Ала-Тоо проходит фотовыставка, демонстрирующая усилия, предпринятые правительством КР и партнерских организаций по сохранению исчезающего снежного барса.

Фотовыставка проводится в рамках подготовки к Международному форуму по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24 и 25 августа.

Всего было отобрано 50 фотографий, в том числе и изображения самого барса, запечатленного на автоматические исследовательские камеры в Сарычат-Эрташском заповеднике и реабилитационном центре "Шамшы".

Также представлены изображения лесничих и представителей лесных отделов, ответственных за сохранение снежного барса и его добычи, и фотографии проживающего в горах местного населения, которые работают совместно с природоохранными активистами для спасения вида.

Фотографии были предоставлены на безвозмездной основе природоохранными организациями – партнерами, в том числе МФ "Снежный Барс", НАБУ, и "Пантера", а также работавшими с ними фотографами. Фотостенды были любезно предоставлены мэриейг. Бишкек.

24 и 25 августа текущего года в Бишкеке будет проходить Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в котором примут участие представители всех 12 стран ареала обитания животного. Данное мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса, так же как и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.

Стратегическими партнерами Международного форма по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 являются: Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН в Кыргызской Республике, Агентство США по международному развитию, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны природы и биоразнообразия, Совет Глобальной тигровой инициативы, Траст SnowLeopard.

Генеральный спонсор мероприятия – ЦУМ Айчурек; официальные спонсоры – РСК Банк и Кантский цементный завод; официальные партнеры – АЮ Холдинг и Айыл Банк; партнеры – Клаб Отель Достук, Берен Голд и Тур Азия.