Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

День 15 Августа: Турция заговорила о санкцияхДень 15 Августа: Турция заговорила о санкцияхКак будут изымать авто у кыргызстанцев — ответ оборонного ведомстваКак будут изымать авто у кыргызстанцев — ответ оборонного ведомства

Водитель "восьмерки" в Бишкеке сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Источник:
http://kabar.kg/news/voditel-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442936-ru.html

Похожие новости

Фотовыставка на площади в Бишкеке демонстрирует усилия КР по сохранению снежного барса

В каких районах Бишкека и Чуйской области 16 августа отключат электричество

Владелец сауны самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт в Бишкеке

В Бишкек пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

Как наказали водителя троллейбуса, который не повез ЛОВЗ в Бишкеке

15 августа 2017, 18:43       Комментарии

Бишкек, 15,08,17 /Кабар/. Водитель автомобиля ВАЗ 2108 сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщили в управлении патрульной милиции Бишкека.
ДТП произошло на пересечении улиц Элебесова – Щербакова. Пострадавшего мальчика на машине скорой помощи доставили в детскую больницу с телесными повреждениями.
Как сообщается, 34-летний водитель, совершивший наезд, задержан. Проверка показала, что он был трезв. Автомашина водворена на спецстоянку.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являют – несоблюдение правил дорожного движения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум