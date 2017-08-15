Водитель "восьмерки" в Бишкеке сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

15 августа 2017, 18:43 Комментарии

Бишкек, 15,08,17 /Кабар/. Водитель автомобиля ВАЗ 2108 сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщили в управлении патрульной милиции Бишкека.

ДТП произошло на пересечении улиц Элебесова – Щербакова. Пострадавшего мальчика на машине скорой помощи доставили в детскую больницу с телесными повреждениями.

Как сообщается, 34-летний водитель, совершивший наезд, задержан. Проверка показала, что он был трезв. Автомашина водворена на спецстоянку.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являют – несоблюдение правил дорожного движения.