День 15 Августа: Турция заговорила о санкциях

15 августа 2017, 18:44 Комментарии

Сегодня члены правительства собрались на первое заседание Совета по реализации проекта "Таза коом". Встреча началась пунктуально - ровно в 11.00. Правда, сопредседатель Сапар Исаков опоздал на 9 минут.

Вряд ли Совет собрался, чтобы провести стандартную пиар акцию. Хотя можно понять, почему из 17 проектов, готовых к реализации, были презентованы только два проекта, включая "Умный город" мэра Бишкека Албека Ибраимова.

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев представил 17 проектов. Как позже пояснил С.Исаков, проекты были выбраны по принципу "быстрый результат при небольших затратах". Но все они амбициозные - чего только стоит внедрить Электронную книгу учета преступлений, создание которой буксовало с 2011 года вместе с "Безопасным городом".

В целом, в реализации проекта "Таза коом" есть видение и план действий до 2018 года. Осталось только найти деньги для реализации, например, большие надежды возлагаются на расщепление штрафов за нарушение правил дорожного движения. Кстати, сегодня сопредседатель Совета С.Исаков сузил условия государственно-частного партнерства для реализации - он попросил мэра Ибраимова учитывать условие, при котором частный партнер должен будет передать всю инфраструктуру безвозмездно государству после возврата инвестиций.

Дальше в Совете по реализации проекта "Таза коом" наступает большая пауза - Совет должен вновь собраться не позднее 20 декабря 2017 года, и есть известная неопределенность - нужно пережить президентские выборы.

Возможно, сегодняшнее заседание с таким количеством членов правительства было последним в этом составе - премьер-министр Жээнбеков планирует уйти в отставку на следующей неделе. Об этом говорят источники в правительстве и правящей коалиции. Но другие источники возражают, что внеочередное Жогорку Кенеша будет трудно собрать, как и сменить премьер-министра в течение короткого времени...

Президент Кыргызстана Атамбаев сегодня принял своего советника Миру Карыбаеву и заслушал информацию о ходе подготовки международной конференции "Ислам в современном светском государстве", которая пройдет в сентябре 2017 года.

В Бишкеке уже побывал известный российский востоковед Алексей Малашенко. Он известен своими умеренными взглядами на ислам и выступает за диалог с исламистами. В интервью АКИpress он похвалил политику Кыргызстана в отношении ислама за последние 25 лет. Его логика простая - ислам в любом случае будет влиять на общество и государство и поэтому лучше вести диалог, чем дать место для радикалов и экстремистов.

"В Кыргызстане нет крайней ситуации, я имею в виду экстремизации ислама, боевые отряды. Это парадокс. Общество было очень подвижное, были революции, межэтнические конфликты были и казалось, что есть все предпосылки для исламского взрыва, как на Ближнем Востоке. Но этого не случилось. Я думаю, что здесь две причины. Все-таки традиционный кыргызский ислам менее доктринален, менее ориентирован на политику. Вторая, я очень не люблю хвалить власти, но в данном случае, действительно есть элементы демократии. Ни одна кыргызская власть не педалировала момент подавления", - сказал Малашенко.

Действительно, Бишкекская конференция должна пройти под влиянием умеренных политических сил, которые будут аргументировать диалог и мирное сосуществование. Как сказал Малашенко, надо быть правдивым с самим собой - остановить исламизацию невозможно...

Министерство образования и науки Кыргызстана рассматривает заявление заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема как давление на власти и общественность Кыргызстана и попытку дискредитации образовательных учреждений "Сапат". Об этом сообщила пресс-служба ведомства 15 августа.

Напомним, Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат" (Себат), связанных с Фетхуллахом Гюленом.

"Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытию в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах", - заявил Эрдем.

Похоже, после переименования и изменения состава учредителей "Сапата" конфликт вокруг турецких школ не исчерпан, как надеялись в Бишкеке. С другой стороны, фактически, турецкий чиновник заявил, что Турция готова ввести санкции в отношении выпускников этих школ. Это очень серьезное предупреждение и может стать проблемой для набора в школы. Это все равно, что Германия заявит, что не впустит на свою территорию учеников немецкой школы.

Похоже, турецкие власти будут продолжать действовать, чтобы внутритурецкие разборки еще долго оказывали влияние на Кыргызстан... В первую очередь, через лояльных к ним кандидатов на президентских выборах.