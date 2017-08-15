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Как наказали водителя троллейбуса, который не повез ЛОВЗ в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442934-ru.html

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15 августа 2017, 18:06       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий рассказал Sputnik Кыргызстан, что водителя троллейбуса пересадили на старую модель транспорта.
На прошлой неделе появилось видео, как водитель одного из троллейбусов в Бишкеке отказался опустить пандус, чтобы в транспорт могла сесть группа людей с ограниченными физическими возможностями.
"Была проведена разъяснительная работа. Мы наказали его. Водитель переведен с нового троллейбуса на старый. Обычно самым опытным мы даем лучшие машины. Это для него большее наказание, чем лишение премии", - рассказал вице-мэр.
Он согласен, что таких случаев не должно быть.
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