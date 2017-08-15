Как наказали водителя троллейбуса, который не повез ЛОВЗ в Бишкеке

15 августа 2017, 18:06 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий рассказал Sputnik Кыргызстан, что водителя троллейбуса пересадили на старую модель транспорта.

На прошлой неделе появилось видео, как водитель одного из троллейбусов в Бишкеке отказался опустить пандус, чтобы в транспорт могла сесть группа людей с ограниченными физическими возможностями.

"Была проведена разъяснительная работа. Мы наказали его. Водитель переведен с нового троллейбуса на старый. Обычно самым опытным мы даем лучшие машины. Это для него большее наказание, чем лишение премии", - рассказал вице-мэр.

Он согласен, что таких случаев не должно быть.

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