Мэрия Бишкека: На улице Жукеева-Пудовкина проложили поливочный водопровод

15 августа 2017, 18:03 Комментарии

Запущен поливочный водопровод по улице Жукеева-Пудовкина (разделительная полоса) от улицы Аалы Токомбаева до улицы Койбагарова, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Протяженность водопровода составляет 1500 погонных метров.

"Вода подается со скважины, построенной в прошлом году. В настоящий момент начались работы по устройству поливочной системы по улице Чолпон-Атинской от проспекта Чуй до улицы Анкара (разделительная полоса), ее протяженность составляет 2200 погонных метров, общая поливаемая площадь 3600 м2. Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы не засорять ирригационную сеть города", – говорится в сообщении.