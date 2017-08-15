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Мэрия Бишкека: На улице Жукеева-Пудовкина проложили поливочный водопровод

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442933-ru.html

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Из-за ремонтных работ на участке ул.Жукеева-Пудовкина движение будет односторонним

15 августа 2017, 18:03       Комментарии

Запущен поливочный водопровод по улице Жукеева-Пудовкина (разделительная полоса) от улицы Аалы Токомбаева до улицы Койбагарова, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Протяженность водопровода составляет 1500 погонных метров.
"Вода подается со скважины, построенной в прошлом году. В настоящий момент начались работы по устройству поливочной системы по улице Чолпон-Атинской от проспекта Чуй до улицы Анкара (разделительная полоса), ее протяженность составляет 2200 погонных метров, общая поливаемая площадь 3600 м2. Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы не засорять ирригационную сеть города", – говорится в сообщении.

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