В Бишкек пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

15 августа 2017, 18:14 Комментарии

Первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ состоится с 14 по 22 сентября в Бишкеке, сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

В чемпионате примут участиее дети, юноши и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, представляющие страны Азии в следующих возрастных группах:

Турнир А – дети до 12 лет (мальчики и девочки);

Турнир B – дети до 18 лет (юноши и девушки);

Турнир С — взрослые от 18 лет (мужчины и женщины).

"Каждая страна может зарегистрировать любое количество участников для участия в турнире через национальные федерации в следующих категориях:

<ul> <li>лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению, с полным или ослабленным зрением (юридически считающиеся слепыми);</li> <li>лица с ограниченными возможностями здоровья с полной или ослабленной потерей слуха (юридически считающиеся глухонемыми);</li> <li>лица с ограниченными возможностями здоровья с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе тяжело передвигающиеся и другие с физической инвалидностью не менее 50%", – говорится в сообщении.</li> </ul> Около 10 стран-участников подтвердили свое участие в чемпионате, среди которых Иран, Индия, Бутан, Австралия, Непал, Ирак, Афганистан и другие страны азиатского континента.