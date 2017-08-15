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В каких районах Бишкека и Чуйской области 16 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442931-ru.html

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15 августа 2017, 18:25       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 16 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 19:00:
– жилмассив "Алтын-Ордо", улицы Кольбаева, Луганская, Ибраева (дома №№ 69-71).
С 9:00 до 17:00:
– улица Белгородская №63;
– жилмассив "Арча-Бешик".
С 5:00 до 17:00:
– жилмассив "Касым", микрорайон "Достук".
В Чуйской области с 9:00 до 18:00:
– село Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная).
С 10:00 до 17:00:
– села Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, Свободы), Романовка (улица Восточная).
С 9:00 до 17:00:
– села Торт-Куль (улицы Западная, Новая), Северное (улицы Панфилова, Советская);
– село Саз (улица Ынтымак);
– город Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе);
– село Тош-Булак (кошары);
– село Беловодское (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50-лет Киргизии, Крупской);
– город Кара-Балта (улицы Шопокова, Горная, Кожомбердиева, Федорова, Свердлова, Целинная, Рабочая, Кирова, Молодежная, Панфилова, Пограничная, Фрунзенская,Первомайская, Агрономическая).
С 8:00 до 12:00:
– город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№3-7).
С 13:00 до 17:00:
– город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№8,9).

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