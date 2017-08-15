В каких районах Бишкека и Чуйской области 16 августа отключат электричество

15 августа 2017, 18:25 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 16 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 19:00:

– жилмассив "Алтын-Ордо", улицы Кольбаева, Луганская, Ибраева (дома №№ 69-71).

С 9:00 до 17:00:

– улица Белгородская №63;

– жилмассив "Арча-Бешик".

С 5:00 до 17:00:

– жилмассив "Касым", микрорайон "Достук".

В Чуйской области с 9:00 до 18:00:

– село Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная).

С 10:00 до 17:00:

– села Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, Свободы), Романовка (улица Восточная).

С 9:00 до 17:00:

– села Торт-Куль (улицы Западная, Новая), Северное (улицы Панфилова, Советская);

– село Саз (улица Ынтымак);

– город Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе);

– село Тош-Булак (кошары);

– село Беловодское (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50-лет Киргизии, Крупской);

– город Кара-Балта (улицы Шопокова, Горная, Кожомбердиева, Федорова, Свердлова, Целинная, Рабочая, Кирова, Молодежная, Панфилова, Пограничная, Фрунзенская,Первомайская, Агрономическая).

С 8:00 до 12:00:

– город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№3-7).

С 13:00 до 17:00:

– город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№8,9).