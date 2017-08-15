В Бишкеке появились боксы для сбора одежды нуждающимся

15 августа 2017, 18:00 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. Красный Полумесяц Кыргызстана устанавливает специальные боксы для сбора одежды нуждающимся, куда каждый желающий может принести и оставить ненужную одежду.

Как сообщает организация, основной целью такой инициативы является помощь людям с непростой судьбой, малоимущим семьям, детям-сиротам, матерям-одиночкам, пенсионерам и т.д. Первый такой бокс совсем недавно был установлен в здании издательского дома "Вечерний Бишкек".

"Часто бывает, что какая-то одежда слишком долго лежит в вашем шкафу без надобности. Бывает, лежит вполне себе хорошая вещь, просто вы не знаете, с чем ее носить или к какому бы случаю надеть. Волевое решение – бросить! Бросить в "ящик добра", - призывают представители ведомства.

Они также отмечают, что в офисе организации в Бишкеке расположен гуманитарный склад сбора и раздачи одежды. Каждый будний день любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду всех сезонов. Сюда же горожане приносят одежду и отдают для тех, кто на данный момент остро нуждается. Подобный пункт сбора и раздачи гуманитарной одежды был еще открыт в здании Свердловского акимиата по адресу проспект Чуй 28.