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В Бишкеке появились боксы для сбора одежды нуждающимся

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442930-ru.html

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15 августа 2017, 18:00       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. Красный Полумесяц Кыргызстана устанавливает специальные боксы для сбора одежды нуждающимся, куда каждый желающий может принести и оставить ненужную одежду.
Как сообщает организация, основной целью такой инициативы является помощь людям с непростой судьбой, малоимущим семьям, детям-сиротам, матерям-одиночкам, пенсионерам и т.д. Первый такой бокс совсем недавно был установлен в здании издательского дома "Вечерний Бишкек".
"Часто бывает, что какая-то одежда слишком долго лежит в вашем шкафу без надобности. Бывает, лежит вполне себе хорошая вещь, просто вы не знаете, с чем ее носить или к какому бы случаю надеть. Волевое решение – бросить! Бросить в "ящик добра", - призывают представители ведомства.
Они также отмечают, что в офисе организации в Бишкеке расположен гуманитарный склад сбора и раздачи одежды. Каждый будний день любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду всех сезонов. Сюда же горожане приносят одежду и отдают для тех, кто на данный момент остро нуждается. Подобный пункт сбора и раздачи гуманитарной одежды был еще открыт в здании Свердловского акимиата по адресу проспект Чуй 28.

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