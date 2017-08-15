На площади Ала-Тоо представлена фотовыставка, демонстрирующая усилия КР по сохранению снежного барса

15 августа 2017, 18:14 Комментарии

Фотовыставка, демонстрирующая усилия, предпринятые правительством Кыргызстана и партнерских организаций по сохранению исчезающего снежного барса, с 15 августа проходит на площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в секретариате по сохранению снежного барса.

Фотовыставка проводится в рамках подготовки к международному форуму по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24-25 августа.

Всего было отобрано 50 фотографий, в том числе и изображения самого барса, запечатленного на автоматические исследовательские камеры в Сарычат-Эрташском заповеднике и реабилитационном центре "Шамшы". Также представлены изображения лесничих и представителей лесных отделов, ответственных за сохранение снежного барса и его добычи, и фотографии проживающего в горах местного населения, которые работают совместно с природоохранными активистами для спасения вида.

Фотографии были предоставлены на безвозмездной основе природоохранными организациями - партнерами, в том числе МФ "Снежный Барс", НАБУ, и "Пантера", а также работавшими с ними фотографами.

В Бишкеке 24-25 августа будет проходить международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в котором примут участие представители всех 12 стран ареала обитания животного. Мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса так же, как и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.

Стратегическими партнерами международного форма по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 являются: Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН в Кыргызской Республике, Агентство США по международному развитию, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны природы и биоразнообразия, Совет Глобальной тигровой инициативы, Траст Snow Leopard.