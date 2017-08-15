Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Владелец сауны самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт в БишкекеВладелец сауны самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт в БишкекеКак наказали водителя троллейбуса, который не повез ЛОВЗ в БишкекеКак наказали водителя троллейбуса, который не повез ЛОВЗ в Бишкеке

На площади Ала-Тоо представлена фотовыставка, демонстрирующая усилия КР по сохранению снежного барса

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442929-ru.html

Похожие новости

Фотовыставка на площади в Бишкеке демонстрирует усилия КР по сохранению снежного барса

Форум по защите снежного барса должен стать шагом по их спасению, считает профессор

В Стокгольме прогремел взрыв на стройплощадке

В Йемене усилилась эпидемия холеры

В Кыргызстане сняли ролик по сохранению снежного барса

15 августа 2017, 18:14       Комментарии

Фотовыставка, демонстрирующая усилия, предпринятые правительством Кыргызстана и партнерских организаций по сохранению исчезающего снежного барса, с 15 августа проходит на площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в секретариате по сохранению снежного барса.
Фотовыставка проводится в рамках подготовки к международному форуму по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24-25 августа.
Всего было отобрано 50 фотографий, в том числе и изображения самого барса, запечатленного на автоматические исследовательские камеры в Сарычат-Эрташском заповеднике и реабилитационном центре "Шамшы". Также представлены изображения лесничих и представителей лесных отделов, ответственных за сохранение снежного барса и его добычи, и фотографии проживающего в горах местного населения, которые работают совместно с природоохранными активистами для спасения вида.
Фотографии были предоставлены на безвозмездной основе природоохранными организациями - партнерами, в том числе МФ "Снежный Барс", НАБУ, и "Пантера", а также работавшими с ними фотографами.
В Бишкеке 24-25 августа будет проходить международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в котором примут участие представители всех 12 стран ареала обитания животного. Мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса так же, как и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.
Стратегическими партнерами международного форма по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 являются: Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН в Кыргызской Республике, Агентство США по международному развитию, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны природы и биоразнообразия, Совет Глобальной тигровой инициативы, Траст Snow Leopard.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум