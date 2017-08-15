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Еще два кандидата провалили тестирование. Их не допустят к выборам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364864_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442928-ru.html

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Выборы-2017: Очередной претендент не смог сдать тест на знание госязыка

ЦИК прекратил полномочия уполномоченных представителей кандидатов, выбывших из гонки

15 августа 2017, 17:36       Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Нацкомиссии по госязыку тестирование прошла очередная группа кандидатов в президенты.
В Нацкомиссии сообщили, что успешно с заданиями "Кыргызтеста" справились лишь Марат Иманкулов и Омурбек Болтуруков. Еще два кандидата - Аскарбек Абышев и Советбек Абыкулов не смогли преодолеть порог. Их знания кыргызского языка оказались на уровне ниже необходимого для борьбы за президентский пост.
Результаты тестирования:
<li>Марат Иманкулов - 86,15 балла;</li><li>Омурбек Болтуруков - 87,21 балла;</li><li>Аскарбек Абышев - 54,46 балла;</li><li>Советбек Абыкулов - 43,53 балла.</li>
Отметим, для регистрации кандидатуры в ЦИК претендент должен набрать более 60 баллов по тестированию и предоставить сертификат Нацкомиссии.
Напомним, из 59 кандидатов, подавших заявление, на сегодняшний день в списке ЦИК остались 50 человек. Руслан Джунусов, Калмамат Мыктымбаев, Полотбек Кенжекулов и Советбек Абыкулов не будут допущены к выборам из-за неудачного тестирования, остальные отозвали заявления или же были не допущены к выборам из-за несоответствия требованиям ЦИК.

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