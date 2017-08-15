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Икрамжан Илмиянов напутствовал сборную КР по кок-бору на чемпионат мира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364862_ik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442927-ru.html

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15 августа 2017, 17:38       Комментарии

В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Күлүк" в Бишкеке состоялись проводы национальной сборной Кыргызстана по кок бору на чемпионат мира в Астане (Казахстан).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в проводах участвовали президент Федерации кок бору Кыргызстана Икрамжан Илмиянов и глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов. Они пожелали сборной команде удачи, победы и объективного судейства.
Команда выехала на автобусе в составе колонны из сопровождающих машин и коневозки с лошадьми сборной. По предварительным данным, колонна национальной сборной Кыргызстана доедет до места проведения состязаний за двое суток.
Отметим, чемпионат мира по кокпару пройдет с 20 по 28 августа на ипподроме "Казанат" города Астана (Казахстан).
Напомним, организаторы не допустили одного из лучшего игрока сборной Кыргызстана Манаса Ниязова, который также стал лучшим на вторых Всемирных играх кочевников.
В состав сборной КР вошли:
<li>Жолдошбек Орозбаев (капитан команды) – на лошади по кличке Арбат</li><li>Тынчтык Кабылбеков на Торпедо</li><li>Карыпбек Эшиев на Эрке-Тору</li><li>Бактияр Жабагиев на Шумкаре</li><li>Урмат Раушан уулу на Ахиллесе</li><li>Сейтбек Анарбек уулу на Алтын-Казе</li><li>Кубаныч Султан уулу на Атамане</li><li>Рустам Тыналиев на Комбате</li><li>Нуржан Мелисбек уулу на Бойке</li><li>Таштемир Замирбек уулу на Алае</li><li>Нурманбет Койчукеев на Тумане</li><li>Аскат Батырбек уулу на Токмоке.</li>

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