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Открыт прием предложений о выдвижении кандидатов в Совет по отбору судей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364857_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442926-ru.html

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15 августа 2017, 17:41       Комментарии

Коалиция парламентского большинства Жогорку Кенеша Кыргызстана начала прием письменных предложений от гражданского общества о выдвижении кандидатов в состав Совета по отбору судей.
Заявки могут подавать учебные, научные учреждения, общественные объединения и другие организации.
В соответствии со статьей 6 Закона "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики" лицо, рекомендуемое в состав совета должно:
<li>обладать гражданством Кыргызской Республики;</li><li>не иметь гражданства иностранного государства;</li><li>не состоять в какой-либо партии;</li><li>обладать безупречной репутацией, пользоваться уважением в обществе;</li><li>не иметь судимости, в том числе снятой или погашенной.</li>
Членом совета также не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Членом совета от гражданского общества может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет и не состоящее на государственной или муниципальной службе.
Члены совета не вправе участвовать в суде в качестве представителей сторон и адвоката.
При этом в соответствии с указанным законом, членами совета не могут быть лица:
<li>ранее освобожденные от должности судьи Кыргызской Республики в связи с небезупречным поведением;</li><li>уволенные из правоохранительных органов в связи с дискредитацией звания сотрудника правоохранительного органа или лишенные лицензии на право занятия адвокатской деятельностью по основаниям, предусмотренным абзацами восьмым и девятым статьи 10 Закона Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности";</li><li>недееспособные или ограниченно дееспособные;</li><li>в отношении которых производство уголовных дел было прекращено или приостановлено по нереабилитирующим основаниям;</li><li>работающие в органах управления организаций, где доля государства или органа местного самоуправления составляет пятьдесят и более процентов;</li><li>состоящие на службе в правоохранительных органах или органах прокуратуры, а также находящиеся в их распоряжении кадров;</li><li>состоящие в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.</li>
Предложения и документы кандидатов, свидетельствующие о соответствии требованиям закона, принимаются не позднее 20 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 205.

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