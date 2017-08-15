Пьяный кыргызстанец проник в школу и похитил детские учебники. Его простили

15 августа 2017, 17:59 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Ысык-Атинский районный суд Чуйской области 1 августа прекратил уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, так как потерпевшая сторона, две школы, отказались от обвинения. Об этом сообщается на интернет-портале sot.kg.

Согласно материалам дела, впервые мужчина незаконно пробрался в школу 3 года назад. Когда-то он сам там учился. Будучи в нетрезвом состоянии, ему удалось забрать из директорского кабинета компьютер, принтер, клавиатуру и мышь. Ущерб составил почти 31 тысячу сомов. Также пострадала дверь кабинета, которую тот выбивал штыковой лопатой. Ее оценили в 10 тысяч сомов.

Спустя полтора года он вновь пробрался в эту самую школу. На этот раз ему удалось заполучить 51 учебник, среди которых пособия по геометрии, алгебре, биологии и истории Кыргызстана для 9 класса. Также в руки злоумышленнику попалось сто канцелярских ручек, 40 линеек, один калькулятор и санитарные книжки учеников. В этот раз ущерб составил почти 17 тысяч.

Последней целью 26-летний кыргызстанец выбрал частную школу. 27 августа 2016 года он похитил оттуда компьютер, телевизор, ДВД-плеер, литиевые аккумуляторы и колонки - всего на 31 500 сомов. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина кинул внутрь здания зажженную сигарету, чем увеличил ущерб на 4,5 тысячи сомов.

Подсудимый ущерб возместил и руководство школ прямо в зале суда заявили, что претензий к нему не имеют.

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