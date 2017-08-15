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Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводнения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442924-ru.html

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Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводнения

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с человеческими жертвами в результате наводнения

15 августа 2017, 16:09       Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала Бидхья Деви Бхандари в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов страны, сообщает пресс-служба президента.
"От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отмечено в послании.
Начиная с 11 августа в Непале и соседних областях на протяжении трех дней шел сильный дождь, что привело к гибели 70 человек. Число жертв в северной и восточной частях Индии достигло 73 человек, в Бангладеш — 22. Спасаясь от стремительных потоков воды, вызванных разливами рек, люди забирались на крыши домов и другие возвышенности.

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