Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводнения

15 августа 2017, 16:09 Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала Бидхья Деви Бхандари в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов страны, сообщает пресс-служба президента.

"От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отмечено в послании.

Начиная с 11 августа в Непале и соседних областях на протяжении трех дней шел сильный дождь, что привело к гибели 70 человек. Число жертв в северной и восточной частях Индии достигло 73 человек, в Бангладеш — 22. Спасаясь от стремительных потоков воды, вызванных разливами рек, люди забирались на крыши домов и другие возвышенности.