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За 7 месяцев в Кыргызстане заключено более 30 тыс. договоров по страхованию жилья

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/za-7-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442923-ru.html

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15 августа 2017, 17:29       Комментарии

За 7 месяцев 2017 года заключено свыше 30 тысяч договоров по страхованию жилья. Об этом 15 августа, на пресс-конференции сообщила председатель правления открытого акционерного общества "Государственная страховая организация" Джумагуль Эгамбердиева.
Она отметила, что деятельность ОАО "Государственная страховая организация", единственным учредителем которого является правительство, имеет социально ориентированный характер.
"Это госпрограмма с облегченным вариантом страхования. Для страхования недвижимости необходимо два документа — паспорт страхователя и документ на дом (технический паспорт и инвентаризационное дело). Страховой полис в сельской местности обойдется в 600 сомов, в городе – в 1200 сомов в месяц. При наступлении страхового случая граждане смогут получить в виде компенсации в сельской местности до 500 тысяч сомов и до 1 млн сом в городах. Для уязвимых категорий населения существуют льготы. Так, ветераны ВОВ, чернобыльцы, тыловики, инвалиды 1 и 2 группы, воины-афганцы освобождены частично или полностью от уплаты страховых взносов", — информировала она.
Джумагуль Эгамбердиева напомнила, что дома, которые находятся в аварийном состоянии, дома по которым имеются судебные разбирательства или подлежат конфискации, не могут быть застрахованы.
Глава ГСО обратилась к руководителям госпредприятий и глав айыл окмоту, указав на необходимость страхования муниципальных зданий.

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