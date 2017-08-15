Артисты Джалал-Абадской области своими силами ремонтируют здание драмтеатра

15 августа 2017, 17:52 Комментарии

Артисты театра драмы имени Барпы Джалал-Абадской области своими силами ремонтируют здание, сообщает директор ведомства Санжар Берикбаев.

По его словам, все артисты без исключения принимают участие в ремонтных работах.

"У нас много планов. Например, готовится постановка комедии по мотивам грузинского драматурга А.Цагарели "Ханума", которую мы покажем в сентябре. Сейчас артисты в перерывах между ремонтными работами репетируют, готовятся декорации, шьются костюмы", – поделился планами на будущее Берикбаев.