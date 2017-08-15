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Артисты Джалал-Абадской области своими силами ремонтируют здание драмтеатра

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/artist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442921-ru.html

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15 августа 2017, 17:52       Комментарии

Артисты театра драмы имени Барпы Джалал-Абадской области своими силами ремонтируют здание, сообщает директор ведомства Санжар Берикбаев.
По его словам, все артисты без исключения принимают участие в ремонтных работах.
"У нас много планов. Например, готовится постановка комедии по мотивам грузинского драматурга А.Цагарели "Ханума", которую мы покажем в сентябре. Сейчас артисты в перерывах между ремонтными работами репетируют, готовятся декорации, шьются костюмы", – поделился планами на будущее Берикбаев.

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