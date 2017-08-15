Форум по защите снежного барса должен стать шагом по их спасению, считает профессор

15 августа 2017, 17:30 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Форум по защите снежного барса – шаг, который реально должен изменить ситуацию, в которой находится барс в местах своего обитания. Об этом сегодня агентству "Кабар" сообщил председатель ЭДК "Алейне", кандидат биологических наук, доктор географических наук, профессор, ученый Эмиль Шукуров.

По его словам, сам по себе форум по сохранению снежного барса – положительный момент. Но, как он отмечает, уже длительное время по всему миру происходят такого рода конференции и форумы, однако особых изменений в вопросе сохранения барсов нет.

"И остается только надеяться, что на этом форуме мы сумеем найти способ для того, чтобы от слов перейти к делу. Сохранение барса – шаги, которые реально должны изменить ситуацию, в которой находится барс в местах своего обитания", - сказал Э.Шукуров.

Эколог рассказал, что никогда не удастся защитить и добиться увеличения барсов, пока не будет прекращена охота на главную кормовую базу барсов - архаров, козерогов и горных козлов. "Более того, мы довели до того, что на большей части Кыргызстана горные козлы и архары вообще перестали размножаться. Если страна не сможет восстановить их популяцию, то и популяции снежных барсов не следует ждать", - говорит эксперт.

Эколог рассказал, какие, на его взгляд, нужно предпринять меры по защите барсов и созданию условий для их популяции. "В первую очередь, отменить охоту на главные корма барсов (архаров и горных козлов). Наоборот, нужно создать все условия для их размножения. Во-вторых, отрегулировать условия выпаса скота в высокогорье. Домашний скот может быть главным носителем паразитов, которые итак при малой численности архаров наносят им большой урон. И самое главное - создать условия для размножения снежных барсов. На большей части Кыргызстана бродят холостые самцы. Барсы окружены охотничьими хозяйствами, а не заповедниками. Они должны жить в природных парках, куда не могут попасть люди, охотники и тем более бродячие туристы.

Напомним, в Бишкеке 24-25 августа пройдет Международный форум по защите снежного барса и его экосистем.