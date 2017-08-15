Жээнбеков ознакомился с текущим статусом реализации проектов программы "Таза Коом"

15 августа 2017, 17:41 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с текущим статусом реализации проектов программы цифровой трансформации "Таза Коом" и осмотрел соответствующие оборудования, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В целях расширения доступа к государственным услугам населения в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом" реализуется проект по созданию информационных киосков на уровне каждого айыл-окмоту (453 а/о) страны.

Информационный киоск "Таза Коом" представляет собой автоматизированное рабочее место, которое позволит принимать и обрабатывать заявления граждан на получение государственных услуг в электронном формате.

Состав оборудования информационного киоска: компьютер, монитор для граждан, принтер, сканер, фотоаппарат, считыватель электронной идентификационной карты, планшет для подписи.

На первом этапе проекта к 1 октябрю т.г. планируется запустить услуги Государственной регистрационной службы при Правительстве КР по приему заявлений на регистрацию рождения, заключения и расторжения брака, на регистрацию смерти, получение паспорта, на постановку и снятие учета, получения справок по земельным участкам и недвижимости.

Информационные киоски будут запущены на базе филиалов государственного предприятия "Кыргыз почтасы".

Техническое обеспечение реализуется через ПРООН в рамках грантового соглашения между Японией и КР на 5,9 млн долларов США.