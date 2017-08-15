Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Выборы-2017: Только 2 из 4 претендентов успешно сдали тест на знание госязыкаВыборы-2017: Только 2 из 4 претендентов успешно сдали тест на знание госязыкаВ Стамбуле неизвестный открыл огонь с крыши зданияВ Стамбуле неизвестный открыл огонь с крыши здания

Жээнбеков ознакомился с текущим статусом реализации проектов программы "Таза Коом"

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442919-ru.html

Похожие новости

"Команда молодости нашей": Премьер утвердил программу поддержки молодежных инициатив

Сооронбай Жээнбеков: Стратегическая задача Кыргызстана – занять свое место в цифровом мире

С.Жээнбеков: Стратегическая задача Кыргызстана – занять свое место в цифровом мире

Сооронбай Жээнбеков: Быть учителем – это очень сложная работа

Сооронбай Жээнбеков: Быть учителем – это очень сложная работа

15 августа 2017, 17:41       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с текущим статусом реализации проектов программы цифровой трансформации "Таза Коом" и осмотрел соответствующие оборудования, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В целях расширения доступа к государственным услугам населения в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом" реализуется проект по созданию информационных киосков на уровне каждого айыл-окмоту (453 а/о) страны.
Информационный киоск "Таза Коом" представляет собой автоматизированное рабочее место, которое позволит принимать и обрабатывать заявления граждан на получение государственных услуг в электронном формате.
Состав оборудования информационного киоска: компьютер, монитор для граждан, принтер, сканер, фотоаппарат, считыватель электронной идентификационной карты, планшет для подписи.
На первом этапе проекта к 1 октябрю т.г. планируется запустить услуги Государственной регистрационной службы при Правительстве КР по приему заявлений на регистрацию рождения, заключения и расторжения брака, на регистрацию смерти, получение паспорта, на постановку и снятие учета, получения справок по земельным участкам и недвижимости.
Информационные киоски будут запущены на базе филиалов государственного предприятия "Кыргыз почтасы".
Техническое обеспечение реализуется через ПРООН в рамках грантового соглашения между Японией и КР на 5,9 млн долларов США.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум