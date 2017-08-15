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В Бишкеке стартовал международный турнир по теннису среди юниоров

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364860_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442917-ru.html

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15 августа 2017, 17:11       Комментарии

На кортах Академии тенниса в Бишкеке стартовал международный турнир среди юниоров. Об этом сообщает Международная федерация тенниса.
Как уточняется, на состязания приехали юные теннисисты России, Узбекистана, Германии, Казахстана, Украины, Таджикистана, Грузии, Латвии и Южной Кореи.
Сначала прошли состязания квалификационного раунда, а теперь и определились участники основной сетки. В предварительной борьбе среди девушек участвовали трое представительниц Кыргызстана - Мырзайым Шерикулова, Айкол Бердалиева и Банат Мадалиева. Однако они не смогли пробиться в основную сетку. Среди юношей квалификационную сетку не смогли пройти Айваз Жарматов, Аман Исманалиев и Максат Калилов.
Одному теннисисту все же удалось пройти отборочный этап - Миргияз Мирджалиев провел три поединка и одолел игроков из Казахстана и Узбекистана.
В основной сетке среди юношей помимо Мирджалиева выступит Кирилл Кистанов. Среди девушек двое представительниц Кыргызстана - Саара Кунакунов и Эмма Нургазиева.

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