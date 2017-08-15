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ЦИК начала аккредитацию международных наблюдателей на президентских выборах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364863_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442916-ru.html

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15 августа 2017, 17:25       Комментарии

Центризбирком начала аккредитацию международных наблюдателей на предстоящие президентские выборы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Сейчас идет процесс аккредитации первых международных наблюдателей от ЦИК Казахстана и Литвы, представительства Фонда Ханнса Зайделя (Федеративная Республика Германия), Норвежского Хельсинского Комитета.
О своем намерении наблюдать за выборами президента КР сообщили председатель ЦИК Индии, ожидается приезд Миссии СНГ, большой группы краткосрочных наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ, Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств (ССТГ) и многих других.
"Высокая заинтересованность международных организаций в наблюдении за выборами в Кыргызстане, несомненно, вызвана успешной реализацией Центризбиркомом новой избирательной модели с использованием технологий биометрической идентификации избирателей и автоматического подсчета голосов, обеспечивающих достоверность и прозрачность результатов выборов", - считают в Центризбиркоме.
Также разосланы приглашения избирательным комиссиям Бразилии, Новой Зеландии, Австралии, Королевства Бутан, в Сенат и Конгресс США, Бундестаг ФРГ, в парламенты Великобритании, Канады, Люксембурга, Нидерландов и Бельгии, МИД КНР и Конституционный Совет Франции.
Ранее в ЦИК отмечали, что в этом году была была беспрецедентная рассылка приглашений наблюдателей во многие международные организации и ожидается работа более тысячи наблюдателей.

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