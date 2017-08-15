Сегодня: премьер увеличил фонд, фруктовая контрабанда, пьянству бой

15 августа 2017, 17:30 Комментарии

Побратимы. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Казахстан встретился с Нурсултаном Назарбаевым. Встреча состоялась по завершении очередного заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза с участием глав правительств государств-членов ЕврАзЭС.

"Между Кыргызстаном и Казахстаном есть общая историческая близость и доверие. Казахстан всегда будет вместе с Кыргызстаном и кыргызским народом", - отметил Назарбаев.

Пополнил фонд. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, баллотирующийся в президенты от СДПК, увеличил свой избирательный фонд почти на 20 млн сомов.

Центризбирком опубликовал отчет о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов. Самый крупный фонд по-прежнему у Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Бакыта Торобаева и Сооронбая Жээнбекова. В течение недели особых затрат и начислений у этих кандидатов не было.

Контрабанда. Фрукты и овощи из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана пытались незаконно ввезти на территорию Новосибирской области.

По информации Россельхознадзора, за минувшую неделю в Россию пытались контрабандой ввезти по 20 тонн арбузов и репчатого лука из Казахстана, 14 тонн узбекистанского и 8,5 тонны кыргызского винограда, а также 4 тонны персиков, 3,6 тонны слив и 3 тонны нектаринов кыргызского происхождения. Плодоовощная продукция предназначалась для последующей реализации в городах Сибири.

Пьянству бой! Во время распития алкоголя мужчина задушил жену. Супруги приехали в село Тамчы для отдыха, сняли комнату и планировали будущие выходные.

Вечером следующего дня во время распития алкогольных напитков между парой случился конфликт, и мужчина руками задушил супругу. Затем он оплатил проживание в комнате ещё на день и отправился в Бишкек, где и сознался в содеянном сотрудникам правоохранительных органов.

Дожди и грозы. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской области местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков.

Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный, 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

К большому футболу готовы. Сегодня стал известен окончательный состав национальной сборной Кыргызстана по футболу на товарищеский матч против Узбекистана.

Как сообщает Федерация футбола КР, в окончательный список вошли 22 игрока, среди которых два голкипера.

Контрольная встреча между сборными Узбекистана и Кыргызстана пройдет в Ташкенте 25 августа.