Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЦИК начала аккредитацию международных наблюдателей на президентских выборахЦИК начала аккредитацию международных наблюдателей на президентских выборахС начала года заключено свыше 30 тыс договоров по страхованию жилья — ЭгамбердиеваС начала года заключено свыше 30 тыс договоров по страхованию жилья — Эгамбердиева

Водитель сбил мальчика в Бишкеке и скрылся

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442914-ru.html

Похожие новости

Бишкекчанин самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт

В Бишкеке стартовал международный турнир по теннису среди юниоров

Водитель, совершивший автонаезд на 12-летнего мальчика, задержан

В Бишкеке официально числится более 5 тысяч безработных

Кому жить в цивилизации — список районов Бишкека, куда проведут газ

15 августа 2017, 17:18       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В Бишкеке водитель сбил мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в милиции.
ДТП произошло на пересечении улиц Абдрахманова и Щербакова примерно в 14.00.
"Водитель легковушки сбил 12-летнего мальчика прямо на перекрестке и скрылся с места. Пострадавший получил амбулаторное лечение. Нарушителя задержали спустя час", - рассказал собеседник агентства.
По данному факту назначили необходимые экспертизы. Идет следствие.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум