Водитель сбил мальчика в Бишкеке и скрылся

15 августа 2017, 17:18 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В Бишкеке водитель сбил мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в милиции.

ДТП произошло на пересечении улиц Абдрахманова и Щербакова примерно в 14.00.

"Водитель легковушки сбил 12-летнего мальчика прямо на перекрестке и скрылся с места. Пострадавший получил амбулаторное лечение. Нарушителя задержали спустя час", - рассказал собеседник агентства.

По данному факту назначили необходимые экспертизы. Идет следствие.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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