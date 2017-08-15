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Водитель, совершивший автонаезд на 12-летнего мальчика, задержан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vodite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442913-ru.html

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15 августа 2017, 17:07       Комментарии

Водитель, совершивший автонаезд на 12 -летнего мальчика на Советская-Щербакова задержан. Об этом информирует пресс-служба Патрульной милиции столицы.
Уточняется, что принятыми мерами инспекторами Патрульной милиции установлен и задержан 34 летний водитель автомашины ваз 2108 Т.У.
"Мужчина после совершения автонаезда скрылся с места происшествия. Мальчика доставили на карете скорой помощи в 3-ю детскую больницу с телесными повреждениями. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Все собранные материалы переданы в следственный отдел ГУВД города Бишкек. Ведется следствие", – говорится в сообщении.
Напомним, об автонаезде на 12 летнего мальчика на пересечении улиц Советская-Щербакова на странице Facebook сообщил очевидец происшествия.

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