Водитель, совершивший автонаезд на 12-летнего мальчика, задержан

15 августа 2017, 17:07 Комментарии

Водитель, совершивший автонаезд на 12 -летнего мальчика на Советская-Щербакова задержан. Об этом информирует пресс-служба Патрульной милиции столицы.

Уточняется, что принятыми мерами инспекторами Патрульной милиции установлен и задержан 34 летний водитель автомашины ваз 2108 Т.У.

"Мужчина после совершения автонаезда скрылся с места происшествия. Мальчика доставили на карете скорой помощи в 3-ю детскую больницу с телесными повреждениями. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Все собранные материалы переданы в следственный отдел ГУВД города Бишкек. Ведется следствие", – говорится в сообщении.

Напомним, об автонаезде на 12 летнего мальчика на пересечении улиц Советская-Щербакова на странице Facebook сообщил очевидец происшествия.