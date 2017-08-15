15 августа 2017, 17:18 Комментарии

Бишкекчанин самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным муниципалитета, на улицу Куренкеева выехала комиссия из числа представителей соответствующей районной администрации и "Бишкекасфальтсервиса".

"Выяснилось, что владелец сауны Мамышев перекопал новый асфальт для замены водопроводной трубы. Работа произведена самовольно и без разрешительных документов. Мэрия составила протокол и направила на рассмотрение административной комиссии. Мамышев обязался восстановить асфальт до 17 августа", – говорится в сообщении.