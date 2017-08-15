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Бишкекчанин самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442912-ru.html

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15 августа 2017, 17:18       Комментарии

Бишкекчанин самовольно вскрыл недавно уложенный асфальт, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным муниципалитета, на улицу Куренкеева выехала комиссия из числа представителей соответствующей районной администрации и "Бишкекасфальтсервиса".
"Выяснилось, что владелец сауны Мамышев перекопал новый асфальт для замены водопроводной трубы. Работа произведена самовольно и без разрешительных документов. Мэрия составила протокол и направила на рассмотрение административной комиссии. Мамышев обязался восстановить асфальт до 17 августа", – говорится в сообщении.

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