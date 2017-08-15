В Бишкеке официально числится более 5 тысяч безработных

15 августа 2017, 16:51 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На начало августа 2017 года в Бишкеке на учете в службе занятости состоят 6 тыс 744 граждан, из них 5 тыс 106 числятся со статусом официально безработных. Данная статистика подсчитана специалистами Бишкекского городского управления по содействию занятости при Министерстве труда и социального развития КР.

Согласно их данным, из общего числа безработных на женщин приходится 3 тыс 310 человек, на молодежь – 1 тыс 632 и 212 - на ЛОВЗ.

Сообщается, что целях сокращения уровня безработицы горуправлением за 7 месяцев текущего года проводились различные мероприятия, в ходе которых было трудоустроено 6 тыс 518 человек, на профобучение направлены 899 человек, на общественные работы - 111 человек и 5 был выдан микрокредит.

Напомним, что ранее пресс-служба агентства сообщала о рейтинге самых востребованных профессий на начало августа 2017 года. Данный список возглавили специальности швейной индустрии. За ними последовали вакансии продавцов, разнорабочих, водителей и другие профессии в сфере обслуживания.

Десятку самых востребованных специальностей среди госслужащих занимают учителя. Также сохраняется спрос на медицинских работников. В то же время в городскую службу очень мало поступает заявок на вакансии экономистов, юристов и государственных служащих.

Рейтинг по самым востребованным специальностям и статистика по уровню безработицы в Бишкеке определяется ежемесячно. Специалисты центра занятости собирают данные из районных отделов по трудоустройству и выводят общую картину занятости населения города.