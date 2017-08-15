Пограничники организовали военно-спортивный лагерь для школьников

15 августа 2017, 17:03 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. На базе учебного центра для новобранцев управления ГПС КР по Иссык-Кульской области начал свою деятельность военно-спортивный лагерь для школьников. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Ежегодно пограничное ведомство при финансовой поддержке полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области организует летний лагерь для школьников из малоимущих семей со всех районов и городов области.

В этом году полпредство выделило 140 тыс сомов на питание, организацию экскурсий и проведение военно-спортивных игр для 28 подростков, которые в течение десяти дней побывают на экскурсии в Каракольском ущелье, посетят дом-музей им.Н.Пржевальского и местный зоопарк. Для 14-15-летних школьников пограничники разработали специальную программу, включающую в себя конкурсы, военно-спортивные игры, стрельбы из оружия. Основной упор будет сделан на военную тематику - изучение азов военной службы, а также знакомство с буднями пограничников.

Как отметил начальник управления ГПС КР по Иссык-Кульской области полковник Руслан Закиров, такое близкое общение с военнослужащими и с профессией часового границы дает ребятам возможность "окунуться в жизнь военных".

"Мы воспитываем патриотизм в детях через их активное вовлечение в различные мероприятия, как например, отдых в военно-спортивном лагере. Купание в озере, отдых на природе, военно-спортивные игры, стрельбы из оружия – все это нравится подрастающему поколению, вызывает интерес к учебе, стремление получить профессию военного", - отметил полковник Р.Закиров.

Военнослужащие управления ГПС КР по Иссык-Кульской области планируют продолжить сотрудничество с образовательными учреждениями по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.