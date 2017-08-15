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Пограничники организовали военно-спортивный лагерь для школьников

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/pogranich...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442910-ru.html

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Для детей с ОВЗ и из малоимущих семей организовали отдых

15 августа 2017, 17:03       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. На базе учебного центра для новобранцев управления ГПС КР по Иссык-Кульской области начал свою деятельность военно-спортивный лагерь для школьников. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
Ежегодно пограничное ведомство при финансовой поддержке полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области организует летний лагерь для школьников из малоимущих семей со всех районов и городов области.
В этом году полпредство выделило 140 тыс сомов на питание, организацию экскурсий и проведение военно-спортивных игр для 28 подростков, которые в течение десяти дней побывают на экскурсии в Каракольском ущелье, посетят дом-музей им.Н.Пржевальского и местный зоопарк. Для 14-15-летних школьников пограничники разработали специальную программу, включающую в себя конкурсы, военно-спортивные игры, стрельбы из оружия. Основной упор будет сделан на военную тематику - изучение азов военной службы, а также знакомство с буднями пограничников.
Как отметил начальник управления ГПС КР по Иссык-Кульской области полковник Руслан Закиров, такое близкое общение с военнослужащими и с профессией часового границы дает ребятам возможность "окунуться в жизнь военных".
"Мы воспитываем патриотизм в детях через их активное вовлечение в различные мероприятия, как например, отдых в военно-спортивном лагере. Купание в озере, отдых на природе, военно-спортивные игры, стрельбы из оружия – все это нравится подрастающему поколению, вызывает интерес к учебе, стремление получить профессию военного", - отметил полковник Р.Закиров.
Военнослужащие управления ГПС КР по Иссык-Кульской области планируют продолжить сотрудничество с образовательными учреждениями по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.

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