С начала года заключено свыше 30 тыс договоров по страхованию жилья — Эгамбердиева

15 августа 2017, 17:14 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. За 7 месяцев 2017 года заключено свыше 30 тысяч договоров по страхованию жилья. Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции в ходе пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" Джумагуль Эгамбердиева, сообщает пресс-служба правительства.

Эгамбердиева отметила, что деятельность ОАО "Государственная страховая организация", единственным учредителем которого является правительство КР, имеет социально ориентированный характер.

"Это государственная программа с облегченным вариантом страхования. Для того, чтобы застраховать свою недвижимость гражданам необходимо всего два документы — это паспорт страхователя и документ на дом (технический паспорт и инвентаризационное дело). Учитывая экономическую ситуацию в стране, страховой полис в сельской местности обойдется в 600 сомов, в городской местности – в 1200 сомов в месяц. При наступлении страхового случая граждане смогут получить в виде компенсации в сельской местности до 500 тыс сомов и до 1 млн сом в городах. Для уязвимых категорий населения существуют льготы. Так, ветераны ВОВ, чернобыльцы, тыловики, инвалиды 1 и 2 группы, воины-афганцы освобождены частично или полностью от уплаты страховых взносов", — информировала она.

Эгамбердиева напомнила, что дома, которые находятся в аварийном состоянии, дома по которым имеются судебные разбирательства или подлежат конфискации, не могут быть застрахованы.

"Уставной капитал страховой компании составляет 150 млн сом. На сегодня 62 человека получили выплаты в связи с наступлением страхового случая. Им выплачено порядка 13 млн. сомов. Мы также работаем над такими видами страхования, как страхование от пожара, добровольное страхование перевозчика перед пассажирами, перевозчика опасных грузов, страхование служащих и лиц, работающих на опасных объектах", — сообщила она.

Эгамбердиева организации обратилась к руководителям государственных предприятий и глав айыл окмоту, указав на необходимость страхования муниципальных зданий.

"Застраховаться можно в коммерческих банках-наших партнерах. Вместе с тем, с 14 августа наши страховые агенты будут работать по всей территории республики, где в ходе встреч с населением будут рассказывать о необходимости и выгоде страхования жилья. В дальнейшем мы намерены расширять агентскую сеть, в которой страховые агенты работают по договору за вознаграждение в 10% от общей суммы застрахованных агентом объектов недвижимости", — сказала глава страховой организации.

Эгамбердиева сообщила, что совместно со специалистами Государственного агентства миграции при Правительстве КР ведется работа по оказанию помощи трудовым мигрантам, страхование которых является одним из направлений деятельности компании.