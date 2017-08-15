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Пресс-центр "ВБ": Правоохранительные органы игнорируют факты мошенничества

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364858_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442908-ru.html

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Жээнбеков: "Таза Коом" позволит искоренить коррупцию в госорганах

15 августа 2017, 16:42       Комментарии

Завтра, 16 августа, в 15.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о мошеннических махинациях по отъему жилья.
Участники пресс-конференции обращаются к властям, судам и правоохранительным органам с просьбой положить конец махинации, наказать виновных и вернуть жертвам их имущества.
Участники:
<li>обманутые граждане.</li>
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

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