Пресс-центр "ВБ": Правоохранительные органы игнорируют факты мошенничества

15 августа 2017, 16:42 Комментарии

Завтра, 16 августа, в 15.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о мошеннических махинациях по отъему жилья.

Участники пресс-конференции обращаются к властям, судам и правоохранительным органам с просьбой положить конец махинации, наказать виновных и вернуть жертвам их имущества.

Участники:

<li>обманутые граждане.</li>

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.