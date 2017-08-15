Сегодня враг, а завтра брат. Как объединялись кыргызские политики

15 августа 2017, 16:34 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Несколько дней назад лидеры трех политических партий - "Ата-Журт - Мекенчил", "Бутун Кыргызстан" и "Онугуу - Прогресс" - подписали соглашение об объединении.

Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев объединились, чтобы поддержать единого кандидата в президенты. Кого они поддержат - одного из четверки или политика со стороны - пока неизвестно.

В кыргызской политике это далеко не первый случай объединения. Редакция Sputnik Кыргызстан сделала подборку подобных союзов.

"Народное движение Кыргызстана" В 2004 году ряд оппозиционных политиков, в частности Ишенгуль Болджурова и Азимбек Бекназаров, создали "Народное движение Кыргызстана". Возглавил политобъединение на тот момент бывший премьер-министр Курманбек Бакиев. Однако после событий 24 марта 2005 года о движении перестали говорить, а его лидеры вошли во власть, например, Бакиев стал президентом.

Тандем Во многом Бакиев возглавил государство за счет союза с другим оппозиционером - Феликсом Куловым. Согласно джентльменскому соглашению, Кулов в обмен на пост премьер-министра отказался от президентских амбиций и на выборах-2005 поддержал Бакиева. Союз политиков называли "тандемом". Но идиллия длилась недолго - в 2006 году арнамысовец лишился поста. В ходе конституционной реформы правительство ушло в отставку, после чего Бакиев дважды предлагал кандидатуру Кулова, но парламент отклонял ее. В третий раз был выдвинут тогдашний глава Минсельхоза Азимбек Исабеков.

Хватило на один митинг В ответ Кулов заявил, что президент "не сдержал своего мужского слова", и потребовал его отставки. Созданный им Объединенный фронт "За достойное будущее Кыргызстана!" вместе с оппозиционным движением "За реформы!" (один из лидеров - Омурбек Текебаев) в апреле 2007 года организовал митинги, которые были разогнаны ОМОНом. Отметим, что за две недели до этого премьер-министром был назначен один из лидеров "За реформы!" Алмазбек Атамбаев. После разгона митинга он сказал, что "один козел повел баранов на скотобойню".

Бабанов и Ташиев вошли в РАЖ Лидеры партий "Республика" Омурбек Бабанов и "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев были противниками. Ташиев несколько раз высказывался о национальности матери Бабанова. Однако в 2014 году "Республика" и "Ата-Журт" объединились в "Республика - Ата-Журт" и в 2015-м пошли на выборы в парламент как одна политическая организация. Сейчас РАЖ вторая по численности фракция в Жогорку Кенеше, правда, Ташиев не прошел из-за драки с кандидатом от другой партии. Но дружба закончилась в конце 2016 года. Причиной послужило объединение Ташиева с Келдибековым и Мадумаровым.

Недолгий союз Для Торобаева объединяться не впервой. Так, в декабре 2013 года было подписано соглашение о стратегическом партнерстве "Онугуу-Прогресса" и "Улуттар биримдиги". Подписи под ним поставили лидеры партий Бакыт Торобаев и Мелис Мырзакматов, последний был в то время мэром Оша. Но после того как Мырзакматова отправили в отставку, союз распался.

Труд во имя единого Кыргызстана В начале 2015 года объединились "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") Адахана Мадумарова и "Эмгек" ("Труд") Аскара Салымбекова. Назвали политорганизацию "Бутун Кыргызстан Эмгек". Но цель - пройти в Жогорку Кенеш на выборах-2015 - не была достигнута, и партия, просуществовав меньше года, распалась на две политорганизации. Официальная причина - инициатива молодежных крыльев двух партий, которые хотят попробовать свои силы на выборах в местные кенеши отдельно друг от друга.

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