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Кому жить в цивилизации — список районов Бишкека, куда проведут газ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442906-ru.html

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15 августа 2017, 16:35       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. 30 января 2015 года на внеочередном заседании правительства предприятием "Газпром" была представлена главная схема газоснабжения Кыргызстана и инвестиционная программа на 2015-2017 годы. В данное время в рамках этой программы ведутся активные работы по газофикации предусмотренных по плану районов страны.
Районы страны, газифицированные в 2016 году По информации "Газпрома", по плану в прошлом году в Бишкеке и 10-ти новых жилмассивах Чуйской области подведен газ, 2500 домов пользуются природным газом.
Это жилмассивы: Керемет, Касым, Щербаков, Бурдинский, Салам-Алик, Жеңиш, Балбан-Таймаш, Кайыңды, Керамика и Мыкан.
Районы, которые предстоит газифицировать в 2017-2018 годах.
В течение двух лет газ будет подан в 15 районов, включая некоторые жилмассивы Бишкека и Чуйской области, города и села Ошской области.
Это жилмассивы Бишкека: "Колмо", "Кок-Жар", "Ала-Тоо", "Кара-Жыгач", "Арча-Бешик", "Ак Оргоо", "Ак Ордо", город Кара-Балта, село Ленинское, город Кант, город Токмок, село Сокулук. Также в село Жапалак Ошской области в нынешнем или в следующем году проведут газ. В данное время ведется работа по установлению газовых труб. По завершению работ около 20 тысяч домов будут обеспечены природным газом.
По информации предприятия "Газпром", газовые трубы будут устанавливаться на основных улицах жилмассивов, и жители смогут провести трубы к своим домам сами.
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