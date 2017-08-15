В Сулюкте погиб мужчина, копая уголь в закрытой шахте

15 августа 2017, 17:01 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В субботу в 18:30 в шахте "Ак-Жол" (Сулюкта) погиб 37-летний Сапарбек Салямов, сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.

Отмечается, что шахта была закрыта и мужчина самовольно проник в нее.

Мужчина вместе с экскаваторщиком прокопали пять метров, но затем Салямов спустился в яму, чтобы посмотреть сколько там угля. В это время сверху произошел обвал, объемом в 600 кубометров.

На помощь выехали шахтеры и спасатели, после четырех часов работ с привлечением техники было найдено бездыханное тело.

На место происшествия выезжал полпред области Абиш Халмурзаев, он раскритиковал профильные органы, которые не смогли помешать мужчине проникнуть в закрытую шахту.

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