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В Сулюкте погиб мужчина, копая уголь в закрытой шахте

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442905-ru.html

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15 августа 2017, 17:01       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В субботу в 18:30 в шахте "Ак-Жол" (Сулюкта) погиб 37-летний Сапарбек Салямов, сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.
Отмечается, что шахта была закрыта и мужчина самовольно проник в нее.
Мужчина вместе с экскаваторщиком прокопали пять метров, но затем Салямов спустился в яму, чтобы посмотреть сколько там угля. В это время сверху произошел обвал, объемом в 600 кубометров.
На помощь выехали шахтеры и спасатели, после четырех часов работ с привлечением техники было найдено бездыханное тело.
На место происшествия выезжал полпред области Абиш Халмурзаев, он раскритиковал профильные органы, которые не смогли помешать мужчине проникнуть в закрытую шахту.
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