Жизнь в КНДР показали на выставке в Бишкеке (фото)

15 августа 2017, 16:30 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Ислам Розиев - Кабар/. В Бишкеке в музее ИЗО им.Г.Айтиева сегодня открылась выставка, посвященная 72-летию освобождения КНДР.

На выставке были представлены картины ручной работы, написанные художниками из Северной Кореи; фотографии и книги, рассказывающие об истории КНДР, и как она живет сегодня. Также выставка служит для развития культурных отношений между Кыргызстаном и КНДР.

Как сказал президент общества дружбы Кыргызстана и КНДР Валерий Пак, такого рода выставки проводятся не в первый раз. "В этом году нам удалось послать делегацию из Кыргызстана в Северную Корею, чтобы они убедились о том, что жизнь в КНДР не такая, какой ее показывают по телевизору, и смогли составить свое представление об этой стране", - сказал он.

Организаторами выставки выступила делегация из КНДР совместно с кыргызским обществом дружбы.