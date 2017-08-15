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Жизнь в КНДР показали на выставке в Бишкеке (фото)

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/zhizn-v-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442904-ru.html

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15 августа 2017, 16:30       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Ислам Розиев - Кабар/. В Бишкеке в музее ИЗО им.Г.Айтиева сегодня открылась выставка, посвященная 72-летию освобождения КНДР.
На выставке были представлены картины ручной работы, написанные художниками из Северной Кореи; фотографии и книги, рассказывающие об истории КНДР, и как она живет сегодня. Также выставка служит для развития культурных отношений между Кыргызстаном и КНДР.
Как сказал президент общества дружбы Кыргызстана и КНДР Валерий Пак, такого рода выставки проводятся не в первый раз. "В этом году нам удалось послать делегацию из Кыргызстана в Северную Корею, чтобы они убедились о том, что жизнь в КНДР не такая, какой ее показывают по телевизору, и смогли составить свое представление об этой стране", - сказал он.
Организаторами выставки выступила делегация из КНДР совместно с кыргызским обществом дружбы.

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