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В Стокгольме прогремел взрыв на стройплощадке

Источник:
http://kabar.kg/news/v-stokgol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442902-ru.html

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15 августа 2017, 16:49       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Шесть человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего во вторник на стройплощадке в районе Тронгсунд на юге шведской столицы, сообщает местное радио SR со ссылкой на полицию.
Согласно его данным, пять человек пострадали из-за вдыхания дыма, еще один получил ожоги. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать строительная пыль или некое вещество, содержащееся в ней. Пожара на месте инцидента нет.
Источник РИА Новости

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