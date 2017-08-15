В Стокгольме прогремел взрыв на стройплощадке

15 августа 2017, 16:49 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Шесть человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего во вторник на стройплощадке в районе Тронгсунд на юге шведской столицы, сообщает местное радио SR со ссылкой на полицию.

Согласно его данным, пять человек пострадали из-за вдыхания дыма, еще один получил ожоги. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать строительная пыль или некое вещество, содержащееся в ней. Пожара на месте инцидента нет.

Источник РИА Новости