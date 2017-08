С "красной книгой" ты букашка! 105 семей могут лишиться домов в "Ак-Ордо"

15 августа 2017, 16:22 Комментарии

Сокулукское районное управление государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 2010 году выдало акты на 105 земельных участков в 481-м контуре Ново-Павловского сельского округа для строительства жилых домов. Более сотни граждан приобрели их по 3,5-4 тысячи долларов и приступили к возведению жилья.

Один из них, Таалай Абасов, купил надел в том же 2010 году. Но в 2014-м Сокулукская районная прокуратура обратилась в Чуйский областной суд с иском о признании недействительными и государственного акта, и договора купли-продажи.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров Таалай Абасов с 2014 года судится с прокуратурой "Есть опасения, что мы можем остаться без дома. Могли купить участок и в другом месте, но после долгих поисков купили здесь, узнав, что есть "красная книга". А теперь ее грозятся признать недействительной", - говорит Абасов.

В 2014 году прокуратура провела плановые проверки в Сокулукском районном управлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и выявила нарушения законодательства. Стало известно, что с декабря 2010-го по апрель 2011 года сотрудники управления действовали в интересах граждан Жапаевой и Кыдырмаева, незаконно выдав государственные акты на 105 земельных участков.

"Земля в 481-м контуре была сельскохозяйственного назначения. Несмотря на это, три сотрудника Сокулукского районного управления регистрации прав на недвижимое имущество путем служебного подлога в 2009 году, опираясь на два постановления правительства о трансформации контура 481-1, отдали 105 участков под строительство домов", - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении руководителя управления, его заместителя и главного специалиста возбудили уголовное дело по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением", 305 "Превышение должностных полномочий" и 315 "Служебный подлог" Уголовного кодекса КР. После этого в 2015 году Государственная регистрационная служба освободила от должностей руководителя управления и главного специалиста, а заместителя начальника освободили временно. Однако из-за недостатка улик расследование еще не завершено, а один из фигурантов до сих пор работает на прежнем месте.

Между тем граждане, купившие земельные участки семь лет назад, опасаются, что могут остаться ни с чем. А ведь они за свой счет ремонтируют здесь дороги, проводят электричество и питьевую воду в дома.

Нургазы Нурматов тоже приобрел земельный надел за 3,5 тысячи долларов. Сейчас отец троих детей судится с прокуратурой и не может пользоваться своим участком в полной мере.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров Отец троих детей из-за судебных тяжб приостановил строительство дома "Я купил участок с "красной книгой". Специально ездил в регистрационную службу и проверял. А теперь меня вызывают в суд, хотят признать документы недействительными", - жалуется Нурматов.

Представители местной власти, как и прокуратура, считают, что участки выданы незаконно.

"При трансформации земля в пределах 481-го контура была выделена под кладбище. Она принадлежала айыл окмоту", - говорит глава Ново-Павловского сельского округа Улан Саадалиев.

Однако местные жители уверяют, что аким и глава айыл окмоту бывали здесь после распределения участков и общались с ними.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров Квартальный Айдарбек Асанкожоев считает действия правоохранительных органов безосновательными "Когда замеряли участки, они нам все показывали, а потом мы получили документы в Госрегистре. После этого аким района и глава айыл окмоту часто приезжали сюда. Мы рассказывали о проблемах, просили у них совета", - признается проживающий на спорной территории Айдарбек Асанкожоев.

Редакция Sputnik Кыргызстан проверила в Госрегистре документы двух обратившихся граждан, и ведомство подтвердило, что "красные книги" выданы под строительство домов. Тем не менее судебные процессы по каждому из 105 участков до сих пор проходят в первой и во второй инстанциях.

Согласно официальным данным, сейчас в Бишкеке арестован 1 991 земельный надел, а в Сокулукском и Аламудунском районах - 910.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });