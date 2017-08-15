Коррупция в Минздраве КР: Выявлены финансовые нарушения на 44,4 млн сомов

15 августа 2017, 15:58 Комментарии

Общая сумма выявленных финансовых нарушений за 7 месяцев текущего года в Минздраве Кыргызстана составила 44 млн 450 тыс. сомов. Кроме того материалы по 10 организациям здравоохранения переданы в Генпрокуратуру и Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшего расследования. Об этом говорится в отчете по проведенным плановым аудитам и специальным расследованиям отдела внутреннего аудита ведомства.

В течение отчетного периода по обращениям Генеральной прокуратуры и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, а также по жалобам и обращениям граждан проведены специальные расследования в 12 организациях здравоохранения. В 5 случаях указанные факты в обращении подтвердились, в 3 частично подтвердились и 4 не подтвердились.

Проведены 7 аудитов закупок на соответствие требованиям закона КР "О государственных закупках". По результатам проверок закупок, превышающих 15 млн сомов, 5 соответствовали требованиям закона, 2 не соответствовали требованиям и подлежали к отклонению.

"Как такое возможно? – недоумевает министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. – Сейчас при плановой проверке прокуратура находит такие нарушения и нам пишет представления, а раньше нас каждый год ФОМС и другие организации проверяли, и все было нормально! Значит, надо менять систему, потому что результаты проверки до нас доходят очень поздно, а потом эти дела и вовсе закрываются. У нас какой подход? Наказали, дали выговор и все. Пока комиссия рассматривает, сроки наказания уже проходят. В то же время из кармана налогоплательщиков выкрадены и потрачены деньги".

Он считает,что в здравоохранении должна быть единая контрольная система аудиторской службы.

"Заключение по итогам проверки должно сразу же передаваться в Минздрав, а при наличии финансовых нарушений и в другие соответствующие органы, целью которых должно быть восстановление выкраденных средств и исключение из системы нерадивых руководителей, которые пользуются бюджетными средствами и по вине которых это происходит. Надо беречь и без того малые бюджетные средства", — добавил министр.