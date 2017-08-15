Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Временами дожди и грозы – погода в Кыргызстане на 16 августаВременами дожди и грозы – погода в Кыргызстане на 16 августаВ Чолпон-Ате представителей пожарных и водолазно-спасательных служб стран-участниц МОГО обучат водолазному делуВ Чолпон-Ате представителей пожарных и водолазно-спасательных служб стран-участниц МОГО обучат водолазному делу

Коррупция в Минздраве КР: Выявлены финансовые нарушения на 44,4 млн сомов

Источник:
http://knews.kg/2017/08/korrup...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442899-ru.html

Похожие новости

Только в 12 больницах с начала года нашли нарушений на 44,5 млн сомов

Жээнбеков: "Таза Коом" позволит искоренить коррупцию в госорганах

Аудит выявил многомиллионные нарушения в системе здравоохранения

В Наццентре онкологии и гематологии вновь заработала артезианская скважина — Минздрав КР

В Бишкеке стройкомпаниям выданы предписания о нарушении санитарных норм

15 августа 2017, 15:58       Комментарии

Общая сумма выявленных финансовых нарушений за 7 месяцев текущего года в Минздраве Кыргызстана составила 44 млн 450 тыс. сомов. Кроме того материалы по 10 организациям здравоохранения переданы в Генпрокуратуру и Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшего расследования. Об этом говорится в отчете по проведенным плановым аудитам и специальным расследованиям отдела внутреннего аудита ведомства.
В течение отчетного периода по обращениям Генеральной прокуратуры и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, а также по жалобам и обращениям граждан проведены специальные расследования в 12 организациях здравоохранения. В 5 случаях указанные факты в обращении подтвердились, в 3 частично подтвердились и 4 не подтвердились.
Проведены 7 аудитов закупок на соответствие требованиям закона КР "О государственных закупках". По результатам проверок закупок, превышающих 15 млн сомов, 5 соответствовали требованиям закона, 2 не соответствовали требованиям и подлежали к отклонению.
"Как такое возможно? – недоумевает министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. – Сейчас при плановой проверке прокуратура находит такие нарушения и нам пишет представления, а раньше нас каждый год ФОМС и другие организации проверяли, и все было нормально! Значит, надо менять систему, потому что результаты проверки до нас доходят очень поздно, а потом эти дела и вовсе закрываются. У нас какой подход? Наказали, дали выговор и все. Пока комиссия рассматривает, сроки наказания уже проходят. В то же время из кармана налогоплательщиков выкрадены и потрачены деньги".
Он считает,что в здравоохранении должна быть единая контрольная система аудиторской службы.
"Заключение по итогам проверки должно сразу же передаваться в Минздрав, а при наличии финансовых нарушений и в другие соответствующие органы, целью которых должно быть восстановление выкраденных средств и исключение из системы нерадивых руководителей, которые пользуются бюджетными средствами и по вине которых это происходит. Надо беречь и без того малые бюджетные средства", — добавил министр.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум