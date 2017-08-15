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Временами дожди и грозы – погода в Кыргызстане на 16 августа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vremenami...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442896-ru.html

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С.Жээнбеков: Стратегическая задача Кыргызстана – занять свое место в цифровом мире

15 августа 2017, 16:04       Комментарии

Бишкек, 15.08.17 /Кабар/. На большей части Кыргызстана 16 августа ожидаются дожди и грозы, в горных районах - снег, сообщили в Кыргызгидромете.
Температура воздуха существенно не изменится.
В Чуйской и Таласской областях днем дожди. Кратковременные дожди днем и ночью ожидаются также и на Иссык-Куле.
В Нарынской области днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне - снег. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях днем дожди.
В Бишкеке и Оше завтра без осадков. Температура воздуха днем составит 28...30 градусов тепла.

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