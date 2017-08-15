Временами дожди и грозы – погода в Кыргызстане на 16 августа

15 августа 2017, 16:04 Комментарии

Бишкек, 15.08.17 /Кабар/. На большей части Кыргызстана 16 августа ожидаются дожди и грозы, в горных районах - снег, сообщили в Кыргызгидромете.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Чуйской и Таласской областях днем дожди. Кратковременные дожди днем и ночью ожидаются также и на Иссык-Куле.

В Нарынской области днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне - снег. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях днем дожди.

В Бишкеке и Оше завтра без осадков. Температура воздуха днем составит 28...30 градусов тепла.