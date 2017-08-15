Япония предоставила стипендию 15 кыргызстанцам на сумму 2,1 млн долларов США

15 августа 2017, 16:05 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Правительство Японии предоставило грант в сумме 227 млн йен (2,1 млн долларов США) на реализацию стипендиальной программы для кыргызстанских выпускников степени бакалавра для обучения в ведущих вузах Японии на степень магистра.

Соглашение о предоставлении гранта было подписано сегодня в Бишкеке министром финансов КР Адылбеком Касымалиевым, чрезвычайным и полномочным послом Японии в КР Есихиро Ямамуро, а также постоянным представителем Японского агентства международного сотрудничества в КР (JICA) Кикучи Казухико.

Данная стипендиальная программа направлена на подготовку кадров для государственных учреждений и местных самоуправлений КР. Проект предоставляет возможность молодым специалистам государственного сектора пройти обучение в магистратуре в международных университетах Японии.

"Подготовка квалифицированных кадров является одним из приоритетов политики нашей страны. С 2007 года в рамках данного проекта JDS из числа государственных и муниципальных служащих Кыргызстана всего было направлено 10 групп стипендиатов в количестве 161 человек. На сегодняшний день из них 130 успешно защитили свои диссертации, получили степень магистра и вернулись в Кыргызстан. На данный момент 26 стипендиатов проходят обучение в Японии, а 15 стипендиатов 11-й группы проекта готовятся к отъезду в Японию, который запланирован на конец августа", - сказал Касымалиев в ходе церемонии подписания соглашения.

Он также отметил, что на сегодня между правительствами стран ведутся переговоры об увеличении числа стипендиатов с 2018 года до 20 человек. Из них 18 стипендий будут предоставлены для обучения на степень магистра и 2 стипендии - для получения степени доктора наук.

Основными бенефициарами проекта до сегодняшнего дня являются молодые государственные и муниципальные служащие. Для стипендиатов предусмотрено обучение в таких сферах, как общественное управление, международные отношения, информационно-коммуникационные технологии, экономика, сельское хозяйство и экологическая политика.

По возвращению стипендиатов государство обязуется предоставить им возможность реализации приобретенных знаний в перечисленных секторах. Страна-получатель должна обеспечить выпускников проекта работой, которая дала бы возможность после их возвращения домой активно проявить себя в ключевых постах правительственных учреждений.

"Япония последовательно с 1990-х годов оказывает содействие Кыргызстану в том, чтобы страна могла обеспечить себе развитие в социально-экономических сферах. Япония по своему опыту знает, что для молодого государства необходимы специалисты, которые умеют рационально распределять и использовать ограниченные ресурсы. Немало выпускников проекта JDS занимают высокие посты в государственных структурах Кыргызстана, и я очень рад, что наша страна оказывает большой вклад в развитие страны, с которой мы дружим вот уже четверть века", - отметил в своей речи посол Есихиро Ямамуро.