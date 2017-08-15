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На Иссык-Куле таксист, изнасиловавший женщину на глазах ее ребенка, осужден на 8 лет

Источник:
http://kabar.kg/news/taksist-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442894-ru.html

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15 августа 2017, 15:49       Комментарии

БИШКЕК, 15,08.17 /Кабар/. Иссык-Кульский районный суд приговорил таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах у ребенка, к восьми годам колонии усиленного режима. Информацию агентству "Кабар" подтвердили в районном суде.
Суд также обязал обвиняемого выплатить пострадавшей моральный ущерб в размере 100 тысяч сомов и материальный ущерб в 30 тыс сомов.
Как ранее сообщалось, 28 июля 2016 года приехавшая в Балыкчи на отдых женщина села в такси с ребенком пяти лет. Сообщалось, что таксист на полпути свернул в сторону гор, заехал в пустынное место и изнасиловал женщину на глазах у ребенка.
Решением Тонского районного суда обвиняемый был приговорен к трем годам лишения свободы. Прокуратура обжаловала это решение.
Иссык-Кульский областной суд отменил решение Тонского районного суда и направил на новое рассмотрение в Иссык-Кульский районный суд.

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