На Иссык-Куле таксист, изнасиловавший женщину на глазах ее ребенка, осужден на 8 лет

15 августа 2017, 15:49 Комментарии

БИШКЕК, 15,08.17 /Кабар/. Иссык-Кульский районный суд приговорил таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах у ребенка, к восьми годам колонии усиленного режима. Информацию агентству "Кабар" подтвердили в районном суде.

Суд также обязал обвиняемого выплатить пострадавшей моральный ущерб в размере 100 тысяч сомов и материальный ущерб в 30 тыс сомов.

Как ранее сообщалось, 28 июля 2016 года приехавшая в Балыкчи на отдых женщина села в такси с ребенком пяти лет. Сообщалось, что таксист на полпути свернул в сторону гор, заехал в пустынное место и изнасиловал женщину на глазах у ребенка.

Решением Тонского районного суда обвиняемый был приговорен к трем годам лишения свободы. Прокуратура обжаловала это решение.

Иссык-Кульский областной суд отменил решение Тонского районного суда и направил на новое рассмотрение в Иссык-Кульский районный суд.