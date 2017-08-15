В Чолпон-Ате представителей пожарных и водолазно-спасательных служб стран-участниц МОГО обучат водолазному делу

15 августа 2017, 15:56 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области накануне, 14 августа, состоялось открытие очередных шестых международных тренингов по "водолазному делу" для представителей пожарных и водолазно-спасательных служб стран-участниц Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Мероприятие открыл заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР, полковник Калыс Ахматов.

"Это уже шестой тренинг по водолазному делу. Целью данного тренинга является обучение, обмен опытом и установление постоянного контакта в области водолазного дела между представителями государствами-членами МОГО", - сказал он.

Программой тренингов предусмотрены теоретические и практические занятия, а также проведение показательных мероприятий по технике безопасности при использовании водолазных снаряжений и оборудования.

Отдельно будут прорабатываться вопросы организации и проведения поисково-спасательных работ на акватории, комбинированные спуски галсом, полосами, кругами, подводная фото- и видеосъемка, подводное погружение с берега и катера, поиск и подъем предметов.

Учебные тренинги будут проходить в течение двенадцати дней под руководством и.о. начальника Водолазной службы при МЧС КР, полковника Урмата Шамырканова.

Завершением тренингов станет практическое погружение участников на глубину до 40 м в акватории озера Иссык-Куль.

После окончания тренингов участникам будет выданы сертификаты о прохождении тренинга и "личная книжка водолаза", которые были признаны во всех странах участницах МОГО.

Всего в международных тренингах по водолазной подготовке принимают участие 16 представителей из стран участниц МОГО: России, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана и Кувейта, а также 7 инструкторов-водолазов Центра подготовки водолазов (Водолазной службы) при МЧС КР.